Karina Escalona sigue cautivando a los peques con su show de radio

Cancún.- Una de las pioneras de la radio infantil es Karina Escalona, quien desde hace 20 años despierta a los pequeñitos y les hace amena su preparación antes de entrar al colegio; Despiértate Ya cumple dos décadas al aire por Radio Cultural Ayuntamiento y con él la experiencia y alegría de su conductora, quien al lado de su espejo mágico celebrarán en grande con todos sus radioescuchas.

Kari comenzó su paso por la radio con un programa de sociales y espectáculos; sin embargo, hace 20 años el destino puso en sus manos a cientos de niños cancunenses, ya que le dieron la estafeta para continuar con un programa infantil y así nació Despiértate Ya, que sin pensar se ha convertido en el acompañante incansable de muchos chicos que ahora son papás y otros hasta jóvenes abuelitos.

“Soy maestra de profesión y cuando me dieron el programa infantil, lo tomé con un poco de temor y la verdad fue un boom, pues decidí combinar un poco los valores, el aprendizaje, la emoción con los niños y resultó algo muy bonito, la mecánica que ha surgido en Despiértate Ya durante tantos años ha servido para que los niños crezcan con algo diferente, porque los adultos ya no escuchan ni siquiera a Cri Cri, por eso me di a la tarea de hacer este mágico programa y aquí seguimos”, expresó contenta y orgullosa de su espacio, la bella Kari Escalona.

Entrega su cariño a través de su voz

“Muchas veces hay niños que no escuchan una palabra amable, un saludo y a través de la radio lo escuchan y eso me ha llenado mucho de satisfacción porque los niños esperan el programa, ahora recibo mensajes por whatsapp, me llaman a cabina, llegan audios porque estas generaciones nuevas empiezan a conocer el programa y los grandes para recordar lo que escuchaban de chicos, algunos ya son papás, el año pasado vino una señora para decirme que su hija me escuchaba desde los cinco años y ahora la que me escuchaba era su nieta también, es padrísimo”.

Acompañada de su espejo mágico, Escalona da consejos a los pequeñitos para que se alimenten bien, los saluda, felicita a los cumpleañeros y complace a todos con bellas canciones y lo más importante no ha dejado morir la bella música de Cri Cri, además de llegar a todo tipo de pequeños con su variedad de secciones como lunes de estreno, martes de cuento, miércoles de datos insólitos, jueves de película y mucho más.

El próximo 25 de abril Kari tenía planeado celebrar en grande los 20 años de su programa bordo de un crucero, en el que compartiría con su público un divertido paseo por el mar hasta la bella Isla Mujeres, pero por la contingencia que vivimos por el Covid-19 se pospuso.