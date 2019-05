Dispuesta a romper barreras: Karol Sevilla

Redacción / SIPSE

Cancún, Quintana Roo.- Después del éxito ganado como “Luna Valente”, Karol Sevilla comienza a dar pasos firmes en su carrera musical y está dispuesta a todo para fortalecer y consolidar ese cariño que se ha ganado a lo largo de su fructífera carrera.

“Todo tiene su tiempo, cada persona tiene su momento de triunfar y creo que este es mío para disfrutar, para mí este año es un año de construcción y no que me crea que soy, terminé un proyecto muy exitoso pero ahora el reto más grande es enfocar a Karol y hacer que conozcan quien soy, es mi reto más grande para este año. Poner mi planta y esperar a que crezca el árbol”, detalló emocionada la jovencita que comenzó desde los seis años a cantar, bailar y actuar y que ahora va con todo por el lado musical.

“Mi gira se llama ‘Que se pare el mundo’, ya que para mí esa frase representa muchísimo, es como parar el mundo, que ese momento sea único e inolvidable y que la gente lo recuerde para siempre, que la pasemos bien y sobre todo que los chicos rompamos un poco las reglas y los papás se conviertan un poco en chicos y disfrutemos juntos este bello momento”, detalló emocionada por presentarse en la ciudad.

Cumple uno de sus sueños

“Para mí esta etapa que estoy pasando es la que más me gusta pues para mí siempre ha sido un sueño crear mi propio show y ahora lo estoy haciendo como Karol Sevilla, estoy involucrada en todo, con los músicos, siempre estoy en contacto con ellos, los escucho, digo qué me gusta, qué no, qué estaría bueno, estoy con los bailarines creando las coreografías, veo el tema de las luces, atrás de este show hay un montón de gente profesional que me acompaña en esta aventura y para mí es increíble, salir de hacer un personaje con Disney y ahora mi show como Karol Sevilla, es un orgullo para mí totalmente”, expresó la cantante, quien se dijo agradecida con Disney por la fama que le otorgó pero más con su público que desde siempre la ubica y la quiere como Karol Sevilla.

Jueza de hierro con ella misma

Actualmente Karol participa en el show de talentos Pequeños Gigantes, donde es llamada la Jueza de Hierro por ser sumamente exigente con los chavos, pero lo que no saben es que ella es así con su propio trabajo.

“La verdad es que soy de las personas que cuando me enfoco en algo quiero que salga todo bien, no le recomiendo a nadie que esté cerca de mí cuando estoy enojada, cuando estoy trabajando, porque ahí soy muy profesional y perfeccionista, quiero que las cosas salgan bien, eso por la gente que va a a ver el espectáculo, pues una entrada cuesta tan cara como para que vean un show feo, quiero que salga y digan que valió la pena, entonces creo que la juez de hierro me queda bastante bien”.

Se identifica con los Pequeños Gigantes

“Para mi este reto de estar con los chicos es padrísimo, porque yo me represento con ellos cuando tenía seis años, mucha gente dice que a veces me pongo muy mala porque no me han pasado las cosas, pero no saben mi historia, a mi mucha gente y muchos managers me dijeron que nunca iba a llegar a ser alguien en la vida, que sin ellos no iba a llegar lejos en esta carrera, maestras de canto me hacían llorar y eso me ha ayudado a plantarme y ser mejor en mi carrera, por eso cada crítica que doy a los chicos es constructiva y no lo hago por mala”, reveló con humildad la bella actriz, quien agradece aprender de los grandes en el programa.

“Estoy con grandes maestros como Miguel Bosé, Verónica Castro, Albertano, aprendo mucho de ellos y creo que es mutuo, ellos conocen un poco del lado milenial y yo de su carrera tan exitosa que han tenido de años”, finalizó.