Kate del Castillo, regresa a México con varios proyectos

Sincera y jovial pero con la fuerza que la caracteriza, la bella Kate del Castillo compartió con medios de Latinoamérica cerca de una hora 15 minutos de su tiempo, para platicar de todo, los pormenores del éxito que ha sido la segunda temporada de La reina del sur, los adelantos de la tercera, sus planes en México y hasta contó que en un momento no quiso meterse el bicho, o sea que no quería vacunarse, tal como piensan sus padres.

Fue en 2018 que salió al aire la primera “narcoserie” con una mujer como protagonista, esa fue La Reina del Sur, donde Kate del Castillo dio vida a la gran Teresa Mendoza; ocho años después regresa más madura y con una hija, algo que despertó cierto miedo en la actriz, confiesa…

“La verdad es que regresé con mucho miedo e inseguridades porque no sabía si después de tanto tiempo la gente iba a recordar a Teresa Mendoza y si mi cuerpo la iba a reconocer y sí, es un personaje que ha estado conmigo desde siempre, a Teresa Mendoza la traigo en el ADN, fue muy lindo volver a interpretar a Teresa”, refirió en torno a la segunda temporada que actualmente se transmite por Telemundo Internacional; sin embargo, compartió algunos adelantos de la tercera temporada, que al igual que las anteriores está hecha de la mano del escritor Arturo Pérez Reverte. “La tercera temporada la terminamos en diciembre fuimos a muchos países latino americanos como Argentina, Perú, Bolivia, México, Colombia, vamos a mostrar lugares hermosísimos, las bellezas y maravillas del mundo como Machu Pichu, fuimos muy afortunados de estar filmando ahí, Teresa regresa más guerrera que nunca con un completo cambio de look, ya se volvió una serie con una mujer meramente de acción, se aleja del narco y eso me hace mucho más feliz, creo que esta temporada está mucho mejor”.

Si no la contratan en México, ella hará aquí sus propios proyectos

Además de La Reina del Sur, Kate del Castillo aseguró que aunque no está en sus planes regresar a vivir a México porque ya tiene una vida hecha en Estados Unidos, sí estará mucho más tiempo aquí, junto a sus padres, pues no necesita que la contraten ya que con Cholawood Productions, su propia casa productora tiene series, realities, películas y muchos proyectos pensados en su país natal.

“No me quiero encasillar en un solo género, he hecho drama, tragedia y justo empiezo a filmar en México una nueva versión de Anna Karenina de Tolstói, se llama Beautifull Lie que es con Cholawood Productions, mi productora, es la primera serie que vamos a hacer para una plataforma importante y estoy muy emocionada de regresar a mi país con esta serie en la que soy productora y protagonista”. “Uno no debería querer irse de su país para encontrar mejores oportunidades, yo lo hice y las encontré y estoy muy feliz y agradecida con este país, amo y extraño México como no tienes idea, me duele en el alma cuando no pude ir, me duele más que no me llamen a trabajar en México, entonces yo me produzco mis propias cosas para poder acercarme a México y para estar más cerca de mis padres, ya están grandes y quiero estar más tiempo con ellos pero regresar a vivir no es algo que considero por el momento”, comentó.

Podría dar vida a Lola Beltrán

Dentro de los proyectos que tiene en México es hacer realities, cosas de ficción y no dudó en hacer alguna serie biográfica de alguna mujer importante.

“Me encantaría interpretar a Lola Beltrán, no he considerado hacer series biográficas, pero claro que consideraría producir y actuar en algo que tuviera que ver con una biografía, creo que haría una Lola Beltrán muy padre, voy a considerarlo, podría ser una buena Lola, sería un honor, eso sí, canto pero a nadie le gusta, eso sí lo hago con mucha pasión y la pasión mata talento”, dijo.

No quería vacunarse

La charla fue tan amena que Kate, no dudo en responder ni un solo cuestionamiento de los medios de comunicación y confirmó que en algún momento, ella no quería vacunarse, ideología que tienen sus padres, quienes prefieren no salir a “meterse el bicho”, dijo.

“Es fácil estar de un lado y juzgar a la demás gente, yo estoy vacunada dos veces, tengo mi manera de pensar, mis padres la suya y no se las voy a cambiar porque no puedo, lo he intentado pero ellos no salen de su casa, creen que van a estar bien, ellos no se quieren vacunar, no se quieren meter un bicho, yo tampoco quería vacunarme y decía porqué voy a meterme un bicho que no tengo. Creo que es muy temprano para decir y juzgar, nadie conocemos que pasa con este virus, apenas están viendo qué pasa con las vacunas, muere gente vacunada, la ciencia está tratando de entender que pasa con este virus, lamento la muerte de Diego Verdaguer, quiero mucho a la familia pero no estamos en una posición de juzgar nada, yo recomiendo que se vacunen y ya”, puntualizó la bella actriz que está a punto de cumplir 50 años, que le han sentado de maravilla.

“Llego feliz de la vida a los 50, resuelta como mujer, feliz, súper a gusto en mi propia piel, después de tanto tiempo no me quitaría ni un año de encima porque lo he vivido a fondo, estoy siendo la mujer que siempre he querido ser y ahora estoy con ganas de hacer una fiestota”.

