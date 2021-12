Kenia Os cierra el año brillando

Elevando las cifras en plataformas, triunfando en redes sociales y como empresaria, la artista latina arranca una nueva etapa de su carrera de la mano de Sony Music. Actualmente presenta a sus seguidores su nuevo sencillo “La Noche”, del que habla para Novedades Quintana Roo.

“El proceso creativo para hacer La Noche, estaba en un campamento junto con mis compositores y productores haciendo música y ahí surgió La Noche, pues queríamos hacer algo diferente”, compartió Kenia, quien con este sencillo arranca su alianza con la disquera.

“Este sencillo es una propuesta arriesgada, es mi primera canción junto a Sony, yo feliz porque en todos lados le está yendo muy bien, la nueva música que viene es muy diferente pero es parte de esta nueva etapa. La música ahora está hecha para que pegue pero no tiene un mensaje, a mí me encanta la música de perrear, pero yo Kenia quiero dejar un mensaje en todo lo que hago, hablar de autoestima, ansiedad, problemas de depresión, temas que a veces no se les da importancia y que a través de mi música muchas personas han sanado porque tienen mensajes de autoestima, de superación y amor propio”, externó.

A sus 22 años, ha logrado posicionarse como una de las influencers y cantantes favoritas del público en todas las plataformas, desde que estrenó La Noche y al día de hoy, el track sigue en el top 200 de Spotify y top 100 de Apple Music, mientras que en YouTube está en la cuarta posición en video musicales, entre muchos otros logros que Os nunca imaginó.

Foto: Cortesía

“Lo imaginaba pero de otra manera, ves a esos artistas que te inspiran pero no sabes lo que pasan día a día, ahora que estoy en su lugar dices, wow, es muy loco como la agenda se puede volver loca, la gente te reconoce en la calle, son cosas que no vivía y ahora es muy extraño, pero amo lo que hago, amo mi trabajo, es mi sueño y lo disfruto muchísimo”, expresó contenta Kenia, quien enfrenta una gran responsabilidad al tener tantos seguidores.

“Me siguen muchas chicas y chicos que están descubriendo qué quieren ser, siempre les he demostrado que aunque tengamos miedo siempre hagamos lo que queremos, lo que soñamos, las cosas pasan si nos esforzamos, si las hacemos con amor, mi mensaje es que luchen por sus sueños porque estos sí se cumplen”, dijo, siendo un claro ejemplo de eso, pues confesó que en la prepa se burlaban de ella cuando hacía videos y hubo varias personas que no confiaban en ella.

Foto: Cortesía

Kenia, busca conquistar México y extender su encanto a todo el mundo.

“En México ya conocen a Kenia Os, quiero terminar de enamorar a mi país con mi música, pero quiero ser una artista internacional, por eso me estoy preparando en idiomas y otras cosas, me encantaría hacer temas en inglés y en otros idiomas”, compartió la joven, quien recientemente lanzó su propia línea de maquillaje y el primer producto que fue un gloss labial, se agotó a siete horas de su lanzamiento, algo que Os consideró como magia y resultado de hacer lo que le gusta y trabajar con amor.