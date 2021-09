Toda una experiencia, reto y gran aprendizaje resultó la participación del cantante cancunense Kike Aristi en La Voz 2021, quien fue uno de los 400 seleccionados de entre más de 80 mil aspirantes y quien logró llegar a la gran final, representando al equipo de Miguel Bosé y por supuesto a Cancún, comparte en una amena charla con Novedades Quintana Roo, cómo fue su experiencia dentro de este reality show y los planes que tiene para continuar su carrera.

Bien dicen que todo tiene un tiempo y una razón, así sucedió para Kike, quien desde muy joven ha dedicado su vida a la música y ha ganado tablas en distintos escenarios en Cancún y la Riviera Maya, lo que lo llevó a tener la paciencia y perseverancia para ser parte de este afamado concurso de talentos.

“Cuando me enteré de las audiciones mandé mi video para participar, tres semanas después me pidieron un segundo video y de inmediato me llamaron para felicitarme e informarme que era parte de las audiciones a ciegas; sin embargo, de ese momento hasta que me enviaron mi boleto de avión pasó como un mes, de mucha ansiedad y de saber qué haría con mi trabajo y pensando en buscar suplente para mi banda” , recordó Kike, quien continuó preparándose mientras llegaba el momento de su audición, la cual resultó muy exitosa pues logró voltear las sillas de María José y Miguel Bosé.

WhatsApp Image 2020-12-17 at 9.39.41 PM