La adopción en Mx, un campo largo que recorrer

Qué gusto saludarte [email protected] lector, el día de hoy quiero platicarte un tema que me llamó mucho la atención. Hace un par de días cenando con una pareja de amigos me comentaron con mucha confianza que no pudieron ser padres biológicos, pero decidieron darle un hogar y llenar de amor, a un niño o niña a través de la adopción. Decisión que desde mi perspectiva es un golazo para la vida de cualquiera de estos pequeñines que esperan con ilusión ser incorporados a la vida familiar.

Después de esa noche me quedó la espinita y me puse a investigar a detalle y quiero aprovechar esta Cancha Ciudadana para rebotarte esta información porque siento que te va interesar. Primeramente quiero preguntarte si sabías que según el Inegi en nuestro país existen más de 30 mil niñas y niños en orfanatos y casas cuna, y se estima que a raíz de la pandemia, 130 mil menores quedaron huérfanos, pero lo triste es que no todas ellas y ellos son candidatos a una adopción, ya que su situación jurídica no lo permite. En nuestro país el trámite para adoptar es muy estricto lo cual dificulta darle la vuelta a la estadística que nos coloca como el segundo país en Latinoamérica con mayor índice de niños huérfanos.

Para que te des una idea de lo largo que puede resultar el proceso de adopción, en 2020 en CDMX se realizaron 1,247 solicitudes y de esas, solamente 440 fueron concedidas, esto refleja que solamente una de cada tres solicitudes termina siendo favorable. Definitivamente la forma y trámites deben cambiar, hoy los procesos legales para que las familias puedan acogerlos son muy tediosos, debido a la legislación actual.

Estoy completamente de acuerdo con las personas, asociaciones civiles y expertos que comentan la necesidad de hacer más eficiente el proceso para garantizar a los menores su derecho a vivir en familia. Por lo que sé, se está impulsando por diputados y senadores un proceso único de adopción a nivel nacional, que garantice mecanismos transparentes, ágiles y, sobre todo, mayor bienestar a la niñez.

Al parecer lo que pretende esta ley es definir solo un formato de pruebas psicológicas para las personas solicitantes de adopción, también definir los documentos que se requieren e identificar el proceso más apropiado para organizar el derecho de opinión y participación de niños, niñas y adolescentes, así como identificar las técnicas y mecanismos para seguimientos post adoptivos. Muchos rivales a vencer, ¿no crees?

Me interesa mucho que conversemos alrededor de este tema y que tú también lo lleves a tu cancha familiar o de amigos, definitivamente debemos propagar una cultura inclusiva, de empatía y solidaridad que apoye con amor y confianza a todas y todos los menores, pero especialmente a los que han sufrido violencia: a los que son abandonados en su nacimiento, a los huérfanos, a víctimas de negligencia o abuso sexual.

Gracias por recorrer todo este campo conmigo, ahora te toca mandarme un centro. Dejándome tu comentario sobre este tema en cualquiera de mis redes sociales. ¡Abrazo de gol!