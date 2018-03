Lucha de relevos en el encordado político

A las mujeres le corresponde jugar un papel fundamental en este momento electoral, es su deber velar por el cumplimiento y obligar a garantizar el ejercicio de las actuales definiciones por lo cual sean ungidas, y se actúe en consecuencia, o alguien cobrará la postura con más fuerza, en silencio.

En curso de la confrontación que se suscitara en BJ, Solidaridad, Cozumel y Bacalar al no ponerse de acuerdo para buscar un logro, mientras se impide y destruye y reduce a condición inferior para cerrar el camino a la unidad cultivada con el trabajo de desarrollo y bienestar social con la interacción en grupos.

Al lamentar que el Partido Acción Nacional no haya valorado su trabajo en su aspiración política, la diputada y aspirante a la presidencia municipal de Cozumel, Gabriela Angulo Sauri, dijo que se mantendrá al margen de la elección local y no hará campaña para la reelección de la alcaldesa Perla Tun Pech. –Aun siendo del mismo amasijo de la panadería local.

En la aldea del PRD los jaloneos por las candidaturas, en especial la de Cancún, que disputan el ex priista José Luis Toledo Medina y el diputado local perredista Emiliano Ramos Hernández, como principales interesados, y la candidatura de Bacalar, que está entre Nelia Uc Sosa y Tania Casa Madrid, han revoloteado el proceso interno en el PRD que se esperaba finalizara con un “happy end”.

La regidora morena, Norma Angélica Ríos Holguín, acudirá ante el Tribunal Electoral de Quintana Roo (Teqroo) para impugnar la precandidatura de la diputada local, Laura Beristaín Navarrete, como candidata a la presidencia municipal de Solidaridad por Morena.

La regidora en mención acudió ante la Comisión de Honestidad y Justicia de su partido para cuestionar el registro de Hurtado Vallejo, no obstante que el acuerdo es que se postularía a un hombre en este municipio y que se había decidido otorgarlo al Partido Encuentro Social, PES.

Recurriendo a colmenas tricolores para representar al Panal con la candidatura al Senado por Quintana Roo, Leslie Hendricks Rubio y Susana Hurtado Vallejo y la única carta de Nueva Alianza, Krinagemma Rodríguez Contreras, las tres representantes de la misma coalición, -“Krin”, auténtica abeja del Panal con las otras dos -que son de otro avispero- componen la terna, por lo que le toca al colmenero local.

Huelga destacar que Susana Hurtado Vallejo renunció al PRI para sumarse a Nueva Alianza como propuesta para la candidatura al Senado. En tanto, Leslie Hendricks Rubio ha afirmado que pretende mantenerse en el tricolor mientras que su registro como candidata a diputada federal por el Distrito 1 aún está por definir.

Y esto apenas es el comienzo en la espera preliminar de las peleas de compromiso.

Hierve el caldero

Ya cerca del escenario electoral, con el reparto autorizado para iniciar el melodrama, los actores de la obra recorrerán las locaciones haciendo caso omiso de las anticipadas recomendaciones y necesidades ciudadanas –que ya no se dejan engañar– y hacen oídos sordos al canto de las sirenas ante tantas aberraciones que han sucedido en el pasado, en el Estado.

Las próximas elecciones se llevarán a cabo con la participación de una auténtica democracia, Vox Dei, que será con un aplastante triunfo sobre los que contienden con argucias y artimañas –algunos seguramente serán elegidos de entre los infiltrados en el seno de aquella fortaleza que se creó, anunciada ganadora con inusitada premura.

Se tendrá que competir con candidatos de influencia electoral, con la resonancia de la democracia por lo cual fue electo el actual régimen de alternancia en el Estado, en el proceso pasado, con la abrumadora participación del electorado quintanarroense que siente verdadera aversión hacia todo lo que represente deshonestidad y falta de compromiso con el pueblo.

Ahora a los partidos no les queda más remedio que declararse solidarios con el pueblo dados los niveles de malandraje y maridaje en el teje y maneje electoral que envolvió en el pasado al electorado del Estado con desmedida ambición, disolviendo los proyectos de bienestar y desarrollo, dándole prioridad a las perversidades personales.

Queda claro que en la ruta del sufragio libre y secreto, a la luz de la legitimidad, es algo que no debiera sorprender en virtud que en anteriores sistemas electorales -la compra del voto- se fue distribuyendo de modo simulado y descarado, hasta que se logró anteponer el valor de la democracia, Vox Populi, Vox Dei, de inmensa mayoría, contra los intereses yuxtapuestos de infames promotores.

Por desenterrar el hacha de guerra

Se precipitaría el licenciado diputado perredista, Emiliano Ramos Hernández, quien pretende la candidatura para ocupar la presidencia municipal de BJ o desenterrar el hacha de guerra para defender su postura con honor y bravura retando al nominado por la misma posición, “Chanito” Toledo, a enfrentarse a “sillazos”. El prototipo de la moda perredista actual-.

Según el análisis, todo indica que al recurrir a los dioses tribales Ramos no va-. Los del consejo supremo del PRD en la ciudad de México determinarán quienes serán los candidatos para contender en las cinco presidencias municipales de once en el Estado, que le tocan, una de ellas es Benito Juárez, para que no se desborde el ánimo en la tribu cancunense , los jefes decidirán quién va de entre el bravo ujier perredista o el intruso blanco.

Al profundizar el modelo percibido en momentos electorales, en los cuales el abastecimiento de votos lo garantiza “Chanito”, vencedor en varias batallas y, por el contrario, el bravo Ramos, en ninguna, y es Ramos quien luce decidido a impugnar el despojo de su candidatura ante tribunales agotado de esperar promesas y escuchar pretextos de los dioses de control que prefieren inclinarse por el combatiente externo.

Mercadeo político

No solo para quienes mantuvieron una pausa para decidir la política que se iba a seguir ante las elecciones convocadas. A quienes aconsejaban alejarse de la primigenia de su partido que los hace integrarse al “chapulineo”, o andar en el terreno libre. -Cerrando una puerta para, inmediatamente, abrir la otra.

Si acaso no se dispone de la capacidad manifiesta de desarrollar una estrategia con amplio respaldo auxiliada con una prótesis exterior experimentada, aun en el entendido que al interior hay prospectos de sobra, gente brillante, como para trazar un plan que ayude a visualizar una candidatura combatiente.

A la hora de esconder la individualidad de los soldados propios uniformados para la guerra, por el contrario, los “chapulines” van saltando de lado a lado, y son quienes pasan por encima de todos en busca de arrumacos artificiales, que hoy se entrecruzan ante ellos.

Las candidaturas del PRD en Benito Juárez, y Bacalar presentan un mayor grado de dificultad. Particularmente complicado es el caso de Benito Juárez con Emiliano Ramos bajo la balanza solaztequista, quien está muy abajo en los momios, mientras que “Chanito” Toledo llega en muy buena posición y puede remontar a Mara de Morena y a Remberto del Verde.

De rasgos tricolores inconfundibles la ex priista, Susana Hurtado Vallejo, se afilió al Partido Nueva Alianza y se perfila como abanderada a la primera fórmula al Senado de la República que encabeza el Panal en alianza con el PRI y Partido Verde. En la segunda fórmula ya está apuntado King del PRI