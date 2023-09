La caída de Marybel

No se le han dado las cosas a Marybel Villegas: su más reciente tropiezo fue la derrota que sufrió en el Senado cuando sus compañeras y compañeros de Bancada no le brindaron los votos suficientes para presidir la Cámara alta. Prefirieron a Ana Lilia Rivera: 32 a 26 fue el resultado.

Días previos a la jornada de aquella decisión divulgó su posibilidad de ganar, con "bombos y platillos", envalentonada por la promesa de los números. Sintió suya la silla porque el conteo preliminar sí le daba para ello. Pero no fue así. Se propagó incluso que esa "victoria" (que finalmente se le esfumó de las manos) la dejaría a las puertas de la candidatura en Benito Juárez rumbo al 2024. La representante de Morena (antes del PRI, del PAN y del PRD) buscará Cancún el próximo año, el de las grandes batallas. Ya veremos si se le da ésta o no.

Lo confirmado es que Marybel está lejos del poder local en turno y quizá también del nacional, donde tejió nexos con Ricardo Monreal, a quien seguramente no le favorecerán las encuestas del partido para ser la "corcholata" triunfadora de la sucesión y cuyo futuro personal ya lo cantó. Hoy es un día clave al respecto. Derrota que impactaría en todo su grupo.

En el ámbito local, lo más cerca que estuvo del poder en turno fue cuando se dijo "de voz" que era "coordinadora" de la campaña a la gubernatura. Hasta ahí. Lo que vino después en el Congreso local se sabe, donde tampoco le expresaron su apoyo quienes integran el Grupo Parlamentario de Morena en la XVII Legislatura. Volvió al Senado, su mejor opción en esa etapa. Desde entonces cayó en un torbellino de amagues y dudas.

Su experiencia y trayectoria aparentemente no son necesarias para el proyecto en el estado. De ser lo contrario, estaría en primera línea, con presencia en actos oficiales o en reuniones con la base del partido dominante. O tal vez no quiera. ¿Lo necesita? Si aspira obtener dicha candidatura por supuesto que le hace falta. Impensable darse el lujo de no aparecer a estas alturas. Visto así, es más factible lo primero.

DESORBITADO

El coordinador estatal de Movimiento Ciudadano, José Luis Pech Várguez, esta semana fue consultado en medios por el "caso Marybel". Le dejó la puerta entreabierta, ni le dio portazo ni le extendió la alfombra roja.

"El Doctor" advirtió que evaluarían en su momento a quienes pretendan aportar al partido que competiría solo hasta el momento pues su líder moral, Dante Delgado, difundió un desplegado para rechazar una alianza con otros partidos.