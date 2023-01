La carga y 100 días

Los 100 primeros días del gobierno de Mara Lezama permiten diagnosticar, sobre todo, cómo le dejaron el estado. Antes de ponderar sus pasos decisivos hacia un nuevo modelo y los planes en infraestructura u otros ámbitos que generan interés por su profundidad, es obligatorio desarrollar la narrativa de qué se recibe, para evaluar con precisión. De entrada, debe cifrarse la deuda bestial: aproximadamente 27 mil millones de pesos con la banca y con proveedores.

Pero el contexto de pesada carga no es solamente de números negativos: representantes del PAN, partido que fue cobijo del régimen anterior durante buena parte del periodo, acusan al exgobernador Carlos Joaquín de “entregar el estado a la delincuencia organizada”, mientras que del PRD advierten que el adeudo del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo, que ronda los mil millones de pesos, aparentemente se contrajo con empresas canadienses. Se disparan las sospechas por ambas acusaciones.

Es el marco inicial del gobierno de la 4T local; sin embargo, se fortalece una plataforma positiva que permite desplegar múltiples planes, sustentados en las cifras turísticas récords de fin de año, las obras hospitalarias en curso, las megaobras federales, los programas sociales con presupuestos históricos, la nueva estrategia de seguridad y otros pilares. Es un cóctel que más temprano que tarde debe sobreponerse a la percepción de un arranque complejo por los errores del pasado reciente. El estilo personal de gobernar de Mara aporta en dicha tarea.

Sigue vigente el bono democrático del grupo que comanda los nuevos tiempos políticos. Las voces políticas opositoras casi no se escuchan y el silencio abre más brechas al gobierno para posicionarse mejor en un año de grandes definiciones, de cara al 2024, el de las elecciones concurrentes.

La carga estorba en los 100 primeros días de la administración que promete cambios verdaderos.

Desorbitado

Se va a Otawa el ex gobernador. Ayer la Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó con 23 votos a favor, 12 en contra y una abstención el dictamen que lo ratifica como embajador de México en Canadá. La versión del “exilio” (para no incomodar en Quintana Roo) no convence si mantiene injerencia en áreas clave. Dos asuntos podrían revertir esa idea condescendiente a su favor: denuncias por supuestos malos manejos o el pronto despido de sus aliados en la administración estatal.