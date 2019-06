La cerámica es su pasión

Redacción / Sipse.com

Cancún, Quintana Roo.- “La cerámica me ha dejado felicidad, me ha dado la oportunidad de compartir lo que sé, me levanto con gusto para venir a trabajar, siento que también me ha dejado una familia propia, y con los alumnos”, dijo el ceramista Víctor Flores.

El maestro imparte el taller en la Casa de la Cultura desde hace ya casi 25 años, sus labores iniciaron desde que este espacio era llamado Patronato por los Jóvenes de Cancún A.C., y que con mucho orgullo y satisfacción comparte que sigue vigente.

También te puede interesar: Suman 128 casos de dengue, zika y chikungunya en Felipe Carrillo Puerto

En colaboración con su esposa, Luz María González Álvarez, quien se integró con él desde hace más de 15 años y es su brazo derecho, hoy en día atienden tres grupos dirigidos a niños, adolescentes y adultos.

El taller para niños es lunes y miércoles, o martes y jueves, de 4 a 6 de la tarde; para adolescentes y adultos los lunes, miércoles y viernes, de 9 a 11 de la mañana, o martes y jueves de 6 a 8 de la noche.

“Entre los dos hemos salido adelante, el taller ha funcionado muy bien gracias a que ella está aquí, ya que desafortunadamente desde que surgió la pederastia ver a una dama en un taller da una mayor seguridad, además, ella es la que se hace cargo principalmente de los niños”, dijo.

El taller técnico que el profesor ofrece incluye las técnicas más conocidas de la cerámica, tales como el trabajo manual, cuerdas, placas, torno alfarero, moldes de yeso, vaciado, escultura, cerámica utilitaria y cerámica artesanal, entre otros.

“El taller ha ido creciendo, se le dio mucho impulso, empezamos con una mesa de madera y yeso, y poco a poco fuimos creciendo hasta lo que es ahora que tenemos dos hornos, torno alfarero, moldes y todo lo necesario para que quien venga al taller desarrolle lo que tenga en mente”, aseguró.