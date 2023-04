Ley de Seguridad Ciudadana no resolverá violencia “de la noche a mañana”: Morena.

La dirigencia estatal de Morena en Quintana Roo señaló que la nueva Ley de Seguridad Ciudadana no va a solucionar los problemas de violencia en Quintana Roo “de la noche a la mañana”, por lo que pidió paciencia para poder presentar resultados positivos.

Siguiendo el discurso del Presidente de la Republica, la líder estatal, Johana Acosta, explicó que el actual gobierno heredó “muchos problemas sociales, incluido el de la inseguridad”, por lo que es difícil lograr grandes cambios en un corto tiempo.

“Son muchos temas los que están rezagados en la entidad por culpa de administraciones de derecha, que le han hecho tanto daño al pueblo de Quintana Roo que es difícil solucionarlos de golpe. Sólo les pedimos un poco de tiempo y paciencia al pueblo y que comprendan que estamos limpiando un régimen ahogado en corrupción”.

Sin embargó confió en que los cambios propuestos por la gobernadora Mara Lezama, palpados en la nueva Ley de Seguridad, permitirá rectificar el rumo del Estado.

En tema aparte, el Comité Ejecutivo Estatal dio a conocer que los aspirantes a un cargo de elección popular para la jornada del 2024 tendrán que certificarse de manera obligatoria en los cursos de formación política.

Se trata del “Curso Básico de Formación Política” y del “Programa de Formación para Aspirantes a Candidaturas de Elección Popular por Morena”.

“Es un mecanismo de profesionalización para futuros servidores públicos, para crear los mejores perfiles acordes a la Cuarta Transformación siempre a favor de las y los ciudadanos”, declaró.

Señaló que de esta manera van a evitar “infiltrados” o candidatos que no cumplen con los requisitos de capacidad, conocimiento, vocación de servicio y los principios de no robar, no mentir y no traicionar que propaga el presidente de la República, Adnrés Manuel López Obrador.

David Hernández Solis, secretario de organización, destacó que el crecimiento de Morena es exponencial y la muestra clara se refleja en la conformación de los Comités de Base, que hasta ahora suman 800 con una meta es alcanzar las tres mil en todo el Estado para finales de este año, mediante la organización y movilización en las mil 38 secciones que conservan en sus registros.