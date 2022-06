La esclerosis múltiple tarda hasta 5 años en ser diagnosticada

Las personas que padecen de esclerosis múltiple pueden pasar hasta cinco años para recibir un diagnóstico certero, lo que causa que la condición del paciente se deteriore a falta de un tratamiento efectivo.

La encuesta Esclerosis Múltiple en México reveló que sólo el 16.4% de las personas que empiezan con los síntomas obtienen un resultado en el lapso del primer año, esto debido a que los médicos de primer contacto pueden confundir los indicios con problemas relacionados a enfermedades más comunes.

Gloria de Lourdes Llamosa García Velázquez, secretaria del Comité Mexicano para el Tratamiento e Investigación de la Esclerosis Múltiple (Mexctrims), indicó que la perspectiva de la enfermedad en México ha cambiado, ya que el número de neurólogos que buscan esta enfermedad entre sus pacientes, ha ocasionado que la esclerosis sea una enfermedad invisible.

“Hay que desterrar el concepto de que no existe en el país, porque no es así, sí existe, tal vez no con la frecuencia que se tiene en otros lugares, pero representa un problema muy importante de salud para las personas”, dijo.

De acuerdo con la Secretaría de Salud (SSA), alrededor de 20 mil personas viven con el padecimiento, y se estima que esta se presenta entre 15 y 18 casos por cada 100 mil habitantes, principalmente entre los 20 y 40 años, colocándola como la primera causa no traumática de discapacidad en adultos jóvenes.

La esclerosis es una enfermedad neurodegenerativa, progresiva y crónica que se produce cuando el sistema inmunológico ataca la mielina que recubre y protege las neuronas, provocando daños al cerebro y la médula espinal, lo que puede derivar en la discapacidad de alguna parte del cuerpo.

Incluso, los científicos han expresado que se desencadena por una combinación de factores, entre ellos: inmunológicos, medioambientales, geográficos, infecciosos, genéticos y algunos hábitos como el tabaquismo y condiciones de salud como obesidad.