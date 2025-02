La frase que lo dice todo “El respeto al derecho ajeno, es la paz”

Cómo es posible que la gente que está en el poder esté hablando de respeto a la soberanía, esto al pedir a otros países que respeten la soberanía de México, cuando es el mismo gobierno mexicano el que pretende modificar la Ley de Propiedad, en la Ciudad de México, esa es una clara violación a la soberanía de los habitantes, con respecto a sus casas.

Es difícil creer que no entiendan que el respeto al derecho ajeno en la propiedad, es como un mandamiento, ya que no pueden estar haciendo lo que quieran, cuando quieran y con lo que quieran, solo siguen burlándose de los incultos e ineptos que no saben ni entienden el español, ya que la soberanía quiere decir el respeto a la propiedad, y eso es en cada uno de los estados, ya que son libres y soberanos, pero también deben respetar dentro de toda la República Mexicana, las propiedades de los mexicanos.

Entonces ¿Por qué no están conscientes de lo que dicen o hacen?, cómo se atreven a usar la soberanía en sus discursos, cuando no entienden su significado, ya que no están respetando los derechos soberanos de los mexicanos…

En otro tema, es muy importante mencionar lo difícil que resulta ser reportero en la Ciudad de México, esto debido a la pérdida de más de 160 periodistas que han sido asesinados en nuestro país, lo que resulta una delicada situación, ya que eso demuestra el triste escenario que está reflejando México, ya que al ejercer una labor tan importante como lo es la información verídica y oportuna de los comunicadores, nuestro país se ha convertido en el mayor ataúd de América.

Prepárense para que vean ustedes como vienen las órdenes ejecutivas (Brozo)

Para que vean ustedes como la tirria a toda la gente que quiera pasar o que pretenda pasar la frontera, vean ustedes esta orden ejecutiva que dice así, prepárense porque a muchos de ustedes les va a afectar.

1. Se cierran todos los Target, Ross, TJ Maxx, Marshall’s, JCPenney y Macy’s de toda la frontera con México.

En estos momentos mucha gente que yo conozco del norte de México se está infartando. Oiga y entonces que chin... voy a hacer en la vida si me van a cerrar todo eso, imagínense nada más, imagina a toda esa gente que va de compras pues se le acabó el shopping a partir de esta trompada.

Y viene otra orden ejecutiva para todos aquellos que acostumbran ir.

2. Redadas de ICE en todos los outlets de Estados Unidos.

Todo mundo tiene una tía, una madrina que dice, “ya fuiste al outlet de San Diego hijo”, ¡A la chin….! Redadas de ICE en los outlets, entonces quien va a ir.

No solamente eso, tenemos otra orden ejecutiva para que vean ustedes como se está poniendo tensa la cosa, vean ustedes la siguiente orden.

3. No se vende gasolina a mexicanos en la frontera.

O sea, ya ni porque aquí cuesta un huevo, te vas a poder pasar para llenar el tanque, no se va a poder. No se vende gasolina a mexicanos en la frontera.

Y esto parecería mucho, pero por lo que viene, vean ustedes que es muy poco.

Vean nada más porque aquí si van a correr las lágrimas y las mentadas….

4. Aranceles del 70% en chiles en vinagre, chipotles enlatados, mole (cualquier tipo de mole), salsa Valentina, el Tajín del mini, 70% y los vasos de michelada 70% de aranceles.

Ya se imaginarán la tragedia noticiosa que va a pasar cuando surja esto, no.

Y claro también dentro de las órdenes ejecutivas hay una en especial que tiene que ver ya no con la gente que va y viene de la frontera, sino con la presidenta del país, la presidenta con “a”.

Nombre, el nombre de ella, para uso exclusivo de la Oficina de la Presidencia de Los Estados Unidos.

Se va a armar un broncón que va a llegar a donde ustedes se imaginan, un broncón de, cómo le cambian el nombre, y van a ir y se van a reunir y a lo mejor todo esto llega hasta las Naciones Unidas, así de plano, así.

Pero como le están poniendo el nombre y a lo mejor después de negociaciones y dos o tres dobladas, de ya sabemos quiénes, a lo mejor van a decir, bueno está bien, vamos a ceder un poco y ya.

Vamos a ver esta es la noticia que queríamos adelantarles porque nuestro equipo de la investigación ha estado meneado para ver qué es lo que viene en la muy, muy, muy, agotadora relación toxica entre México y Estados Unidos.

Ojalá les sirva de algo a todos ustedes mis niños. ¡Órale¡

Telegrama dirigido a todos los mexicanos (Hechos, no palabras) Carlos Alazraki

La 4t te acaba de robar tu afore, tu Infonavit, tu Fovissste, tu INE, tu tribunal electoral y tu poder judicial.

Pero eso no es todo, 45,000 mexicanos acaban de perder su empleo en Ensenada.

55,000 mexicanos también acaban de perder este fin de semana en Tijuana su empleo.

La violencia en el país sigue en aumento.

Los gringos acaban de nombrar a cinco cárteles del crimen organizado mexicanos como terroristas.

Ocho de las ciudades más violentas en el mundo que creen, atinaron son mexicanas

Los gringos nos están volviendo locos dándonos órdenes como si fuéramos sus empleados.

Abre los ojos, no dejes que la 4T te esté robando.

¡Bombazo de Loret! ¡Hijos de Rocha Moya embarran a todos!

¡Se confirma el pacto con los narcos (Brolet)

La presidenta enfrenta su primer gran dilema político, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, ha quedado completamente expuesto por sus vínculos con el narcotráfico y aunque la orden de removerlo del cargo ya está sobre la mesa, el mandatario se resiste.

El expediente elaborado por el gobierno federal al que tuvo acceso el periodista Carlos Loret de Mola revela que Rocha Moya se ha reunido con al menos cuatro capos del narco, Ismael “El Mayo” Zambada, Rafael Caro Quintero y dos hijos de Joaquín, “El Chapo” Guzmán.

Rocha Moya, el gobernador incómodo, además el documento describe cómo los hijos del gobernador han tomado el control político y financiero del estado e incluso habrían participado en la captura de “El Mayo” Zambada y su posterior encubrimiento.

Ante la creciente crisis en Sinaloa y la presión internacional encabezada por el gobierno de Donald Trump, la presidencia tiene dos opciones: uno, ceder y aceptar trabajar con Rocha Moya, pese a que su relación con el narco es insostenible.

Dos, removerlo incluso por las malas, como un sacrificio político para apaciguar la presión estadounidense.

Sin embargo, Rocha Moya no está solo, en medio de este conflicto recibió un espaldarazo directo del hijo de Andrés Manuel López Obrador, Andy López Beltrán, quien viajó a Sinaloa para entregarle personalmente su credencial de afiliación a Morena, este gesto no fue casualidad sino un mensaje claro de respaldo, desde el círculo más cercano del ex presidente López Obrador.

Ahora la pregunta es ¿presidencia tendrá el poder para removerlo? o ¿El verdadero poder sigue en manos del antiguo régimen?...

Desde su campaña Rocha Moya dejó claro cómo veía la relación entre el poder y el crimen organizado, en una entrevista con Carlos Loret de Mola, reconoció abiertamente que para gobernar Sinaloa había que coordinarse con los cárteles, el expediente federal refuerza esta afirmación y revela que no solo se ha coordinado, sino que ha mantenido reuniones directas con líderes criminales.

Rocha Moya se ha reunido al menos con Ismael “El Mayo” Zambada, Rafael Caro Quintero y dos hijos de “El Chapo” Guzmán, pero lo más grave es que su gobierno ha sido incapaz de frenar la violencia que estalló en Sinaloa hace cinco meses.

Mientras el estado es sacudido por enfrentamientos entre facciones del Cártel de Sinaloa, el gobernador ha permanecido prácticamente ausente, dejando que sus hijos tomen el control del estado y sus recursos.

Según el informe filtrado, los hijos de Rocha no solo operan políticamente, sino que estarían directamente implicados en la captura de “El Mayo” Zambada y en el intento de encubrirlo.

Estos elementos han hecho que en el gobierno federal nadie tenga dudas de que Rocha Moya es parte del problema y no de la solución, justo cuando en Palacio Nacional se debatía la posible salida de Rocha Moya, Andy López Beltrán apareció en Sinaloa con una misión clara, blindar al gobernador.

Por qué López Beltrán, quien se ha convertido en el verdadero operador de Morena, decidió viajar hasta Culiacán para entregarle personalmente la credencial del partido, el mensaje es evidente, la familia López Obrador sigue protegiendo a Rocha, a pesar de todas las acusaciones el ex presidente López Obrador aún tiene poder y lo ejerce a través de su hijo, Andy, este movimiento complica aún más la situación.

Si decide remover a Rocha Moya, tendrá que enfrentarse al grupo de poder que aún responde a López Obrador.

Con toda esta información sobre la mesa, presidencia tiene que tomar una decisión clave para su gobierno.

Uno, ceder y mantener a Rocha Moya en el cargo, aceptando las condiciones impuestas por López Obrador y su círculo.

Dos, removerlo y enviar un mensaje de que su gobierno no protegerá a gobernadores ligados al crimen organizado.

Si opta por lo segundo, tendrá que prepararse para una batalla interna dentro de Morena, la visita de Andy López Beltrán dejó claro que Rocha Moya tiene el respaldo del grupo más poderoso dentro del partido.

Sin embargo, si decide protegerlo y no hacer nada, corre el riesgo de debilitar su gobierno desde el inicio y quedar como líder sin autoridad.

El caso de Rocha Moya no es solo un escándalo de narco gobierno, es una prueba de fuego para presidencia, si decide removerlo, marcará su independencia del viejo régimen de López Obrador y enviará un mensaje a Estados Unidos de que su gobierno no protegerá a los cárteles, si no lo hace quedará claro que la presidencia no tiene el control real del país y que el poder sigue en manos de la familia López Obrador.

La crisis de Sinaloa es solo el primer gran desafío del gobierno.

¿Tendrá el valor de tomar una decisión?

Morena asegura que no tiene adeudos con el SAT; consejera del INE revira: debe 60 millones de pesos del 2024 (Por Latinus)

“¿Qué estamos proponiendo? Vayamos a una auditoría, cada partido asumirá lo que le falta o lo que no le falta; y si no, esta autoridad tomará las determinaciones correspondientes respecto de lo que nos toca a nosotros de la falta de cumplimiento de impuestos”, indicó la consejera Humphrey Jordan

El representante de Morena ante el INE, Sergio Gutiérrez Luna, afirmó que su partido no presenta adeudos de impuestos ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), pero la consejera Carla Humphrey dijo que según las cifras del instituto, el partido en el gobierno debe 60 millones de pesos del ejercicio 2024.

Durante la sesión del Consejo General del INE este miércoles, Sergio Gutiérrez Luna afirmó que el representante jurídico de Morena envió un oficio al SAT para que aclarara si el partido tiene impuestos pendientes de pagos.

“Al respecto, dice el SAT: su representada —o sea, nosotros, Morena— no presenta inconsistencias en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales del ejercicio 2023, así como de los 35 periodos comprendidos entre octubre de 2019 y diciembre 2022, los periodos anteriormente descritos consideran los cinco años a que se refiere el artículo 67 del Código Fiscal de la Federación. No presenta inconsistencias en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales”, indicó.

Afirmó que las obligaciones fiscales están en el Código Fiscal de la Federación y en las leyes fiscales, y son muchas, pero una básica es el pago de impuestos. “Y aquí el propio SAT nos está diciendo que no tenemos inconsistencias en el cumplimiento de nuestras obligaciones fiscales”, sostuvo.

“Lo que queremos (es) que este Instituto reafirme o reconozca, no con lo que estamos diciendo nosotros, no con cualquier argumentación, sino con una documental pública expedida por quien tiene competencia”, añadió.

En respuesta, la consejera Carla Humphrey, presidenta de la Comisión de Fiscalización del INE, dijo que esa instancia también preguntó al SAT, “porque en nuestras cuentas, señor representante, el partido Morena todavía debe 60 millones del año pasado. Sí ha hecho un esfuerzo importantísimo, sin duda es digno de reconocer el esfuerzo que ha hecho Morena por pagar todos los impuestos que debía, sin duda. Nuestras cuentas y las cuentas del Servicio de Administración Tributaria no son iguales”, expresó la consejera.

El Consejo General del INE aprobó una auditoría especial a Morena por estos motivos.

“¿Qué estamos proponiendo? Vayamos a una auditoría, cada partido asumirá lo que le falta o lo que no le falta; y si no, esta autoridad tomará las determinaciones correspondientes respecto de lo que nos toca a nosotros de la falta de cumplimiento de impuestos”, indicó la consejera Humphrey Jordan.

INE multa a partidos con casi 397 millones de pesos por Irregularidades en ingresos y gastos de 2023 (Por Latinus)

El Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó este miércoles sancionar a partidos políticos nacionales y locales por irregularidades en sus informes de ingresos y gastos correspondientes a 2023 por un monto total que asciende a 396 millones 977 mil 859.16 pesos, de los cuales 358 millones 758 mil 944.06 pesos corresponden a partidos nacionales y 38 millones 218 mil 915.10 pesos a partidos locales.

Entre las irregularidades detectadas se encuentran egresos no reportados, gastos sin comprobación y operaciones sin justificación partidista. Como parte de la resolución, el INE ordenó informar a los Organismos Públicos Locales (OPL) sobre las sanciones para que procedan con los cobros en el ámbito local y notificó al Servicio de Administración Tributaria (SAT) para su intervención en los casos necesarios.

Además, el organismo electoral determinó realizar una auditoría a los partidos políticos nacionales con el fin de revisar adeudos de ejercicios anteriores y errores contables. De ser necesario, podrían aplicarse nuevas sanciones.

En la misma sesión, el Consejo General aprobó los plazos para la revisión de los informes de ingresos y gastos de los partidos políticos correspondientes a 2024. En total, se analizarán 562 informes, ya que este año los partidos recibirán recursos públicos por 13 mil 307 millones 177 mil 706.54 pesos, además de 297 millones 86 mil 522.62 pesos en financiamiento privado.

Asimismo, el INE estableció los lineamientos para la fiscalización de organizaciones que buscan registrarse como partidos políticos y resolvió nueve procedimientos administrativos sancionadores en su contra.

Designan a compadre de AMLO y primo de ex chófer de tabasqueño, como titular de Aduanas, otra vez (Por Carlos Álvarez Acevedo)

Rafael Marín Mollinedo será, de nueva cuenta, el titular de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), en sustitución de André Georges Foullon Van Lissum, según lo confirmó, el 14 de febrero de 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

El otra vez titular de la ANAM es primo de Nicolás Mollinedo Bastar, mejor conocido como “Nico”, quien se desempeñó durante varios años como chofer y coordinador de logística de Andrés Manuel López Obrador, tanto en el Gobierno del Distrito Federal (GDF) del 2000 al 2005, como en dos campañas presidenciales (la del 2006 y la del 2012).

Durante su conferencia de prensa matutina -llevada a cabo desde el Salón Tesorería del Palacio Nacional-, la titular del Poder Ejecutivo Federal anunció que realizaría reuniones semanales para evaluar el trabajo de la ANAM y los avances que se registrarían en materia de recaudación.

La también ex titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México informó que la principal encomienda de Marín Mollinedo sería lograr la coordinación entre elementos de las fuerzas Armadas, funcionarios civiles y la nueva Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.

“Es indispensable aumentar la recaudación y su tarea es aumentar la recaudación de las aduanas. Hemos hecho algunas acciones y nos han permitido aumentar ya la recaudación del primer mes, pero él [Marín Mollinedo] tiene la tarea ahora de coordinar elementos que hay de la Secretaría de la Defensa [Defensa], Marina [Semar], civiles y trabajar muy de la mano con la Agencia de Transformación Digital”, detalló la presidenta.

“Yo los voy a estar viendo cada semana, porque estoy segura de que vamos a tener más recaudación y con ello, pues, poder cumplir con los compromisos que hemos hecho y más para el pueblo de México”, dijo la mandataria nacional.

El ex presidente Andrés Manuel López Obrador nombró, el 21 de junio de 2023, a Foullon Van Lissum como nuevo director de la ANAM, en sustitución de Marín Mollinedo, el cual pasaría a ser embajador de México en la Organización Mundial del Comercio (OMC), cuya sede está en Ginebra, Suiza y que agrupa a 164 miembros, así como a 20 naciones en calidad de observadores.

El nombramiento del quinto titular de la ANAM en lo que iba del gobierno del político tabasqueño -el primero fue Ricardo Peralta Saucedo, el segundo Ricardo Ahued Bardahuil y el tercero Horacio Duarte Olivares-, fue enviado a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

Durante su conferencia de prensa matutina -llevada a cabo desde el Salón Tesorería en Palacio Nacional-, el entonces titular del Poder Ejecutivo Federal repasó la trayectoria del general Foullon Van Lissum y dijo que antes de retirarse le pidió que considerara contribuir con su gobierno.

“Para que tengan antecedentes sobre este general: cuando tuve que decidir, él estuvo en la terna y lo elegí al final por ser una gente recta, honesta, preparada, fue director del Colegio Militar, fue subsecretario de la Secretaría de la Defensa todavía con nosotros”, agregó el mandatario nacional.

“Hace poco se retiró y, antes de que se fuera, le dije que pensara en que podía ayudarnos. Y necesitamos seguir limpiando de corrupción las aduanas fronterizas, para que no haya contrabando, que no haya tráfico de drogas, y que no haya evasión fiscal, porque el ingreso de las aduanas es de más de un billón de pesos, constituye como el 15 por ciento del presupuesto nacional”, mencionó el presidente.

¿Quién es Rafael Marín Mollinedo?

Rafael Marín Mollinedo es Licenciado en Economía, por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Durante el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador se desempeñó como embajador de México en la Organización Mundial del Comercio (OMC), como titular de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), como director general del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), y, como titular de la Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales, en dicho orden.

Previamente, fue director general de Servicios Urbanos de la Secretaría de Obras y Servicios del Distrito Federal, así como director general de la Red de Transporte de Pasajeros, adscrita a la Secretaría de Transporte y Vialidad, todo durante la Jefatura de Gobierno del político tabasqueño en el GDF.

¿Quién es Nicolás Mollinedo Bastar?

Nicolás Mollinedo Bastar, mejor conocido como “Nico”, se desempeñó durante varios años como chofer y coordinador de logística de Andrés Manuel López Obrador, tanto en el Gobierno del Distrito Federal (GDF) del 2000 al 2005, como en dos campañas presidenciales del político tabasqueño (la del 2006 y la del 2012).

