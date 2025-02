La inclusión es una responsabilidad urgente: Estefanía Mercado

La presidenta municipal, Estefanía Mercado, asistió hoy a la conferencia para docentes de nivel prescolar enfocada en brindar atención a estudiantes que presentan Trastorno del Espectro Autista (TEA), dictada por la destacada conferencista Paulina Gómez, en el Teatro de la Ciudad “Xaman Ha”, ante más de 500 maestras y maestros.

De acuerdo con el comunicado, en este marco, la alcaldesa agradeció la presencia de la ponente y personal docente, a quienes reconoció su trabajo al considerarlos como guías de niñas y niños que llegan a la escuela con sueños, inquietudes y desafíos.

“Ustedes, maestras y maestros son el alma de las aulas, son quienes les dan las herramientas para la vida, quienes les abren las puertas al conocimiento y, sobre todo, quienes les enseñan, con el ejemplo, lo que significa la empatía, el respeto y la inclusión”, dijo.

Estefanía Mercado señaló que “hablar de inclusión, es hablar de justicia, pero no de una justicia abstracta, sino de una justicia real, la que maestras y maestros hacen posible cuando miran más allá de las diferencias y ven el potencial en cada niña y niño bajo esta condición”.

En este sentido, destacó la importancia del Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo que impulsa la gobernadora Mara Lezama Espinosa, en el que se reafirma que la inclusión no es una ideal lejano, es una responsabilidad urgente y, los docentes, “son la llave que abre esa puerta para alumnos con Trastorno del Espectro Autista que no piden un trato especial, sino justo y que no sean vistos con lástima, sino con respeto”.

La inclusión, subrayó, es un acto diario, es paciencia, es sensibilidad, es el esfuerzo de ver a cada niña y niño como una historia única que merece ser escrita con dignidad; sin embargo, precisó que este camino no es sólo para los estudiantes, también es para sus familias.

La presidenta municipal se comprometió con maestras y maestros a apoyar las acciones de inclusión como una causa colectiva, asegurando, también, que una estrategia pedagógica bien aplicada puede marcar la diferencia en la vida de un estudiante.

“Este es un compromiso de todos y de todas, ustedes no caminan ni caminarán solos por este camino; estas actividades de formación, estos encuentros de aprendizaje quieren reforzar ese corazón humanista que siempre ha caracterizado a la educación. La educación inclusiva no es un favor que hacemos, es un derecho que garantizamos”, concluyó Estefanía Mercado.

Al dar la bienvenida, Deyanira Martínez Estrada, secretaria de Justicia Social y Participación Ciudadana, explicó que esta conferencia forma parte de una serie de actividades encaminadas a la transformación de Playa del Carmen como una ciudad más inclusiva, donde todos los niños tengan acceso a una enseñanza de calidad y adaptada a sus necesidades.

A su vez, Jesús Lizama Guerrero, director de Educación, Desarrollo Humano y Bibliotecas Públicas, convocó a maestras y maestros a realizar su mejor esfuerzo para la atención de alumnos con TEA, señalando que “es un tema que requiere no sólo de nuestro conocimiento, sino también de nuestra empatía y acción”.

La conferencista Paulina Gómez es Licenciada en Psicología y cuenta con más de 10 años de experiencia en el tema, además es madre de un niño con TEA, lo cual la motivó a incursionar en este tipo de actividades que consideran que el autismo es una condición y una forma de vida que tiene un potencial tan grande que pocos se han dado cuenta de la importancia que tienen, quienes la padecen, para la sociedad.

La presidenta municipal entregó reconocimientos a representantes de empresas de Playa del Carmen que promueven la inclusión, y a la ponente Paulina Gómez.