La India Yuridia revela que estuvo grave por Covid y aclara rumores

Tras el escándalo que se armó porque supuestamente La India Yuridia cerró las cuentas de Lucy, quien junto con su mamá Vianney hacían parodias con los audios de la comediante, esta aclara que nunca huyó para zafarse del tema, si no que el covid la mandó a la cama y ella ni enterada estaba del asunto.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de La India Yuridia (@la_india_yuridia)

Ahora, la simpática India Yuridia regresó a las redes sociales para acallar todos esos rumores, luego de varias semanas de ausencia, para contar a su público que se alejó porque estuvo grave tras contagiarse de covid durante las compras navideñas. Además confrontó a los haters que decían se estaba escondiendo tras cerrar la cuenta de la pequeña Lucy, que ya tenía más de ocho millones de seguidores.

“No estoy escondida, he estado delicada de salud, tuve que separarme de las redes sociales debido a que después de una gira intensa, de muchas presentaciones y dar lo mejor a toda la gente de las fechas rezagas que pudimos cumplir, se me hizo fácil ir a hacer compras de Navidad y ande, me infecté del covid y estuve muy enferma, a pesar de tener mis dos vacunas me dio muy fuerte, por poco y no la cuento, tuve inicios de neumonía, estuve en casa con oxígeno, pero aquí estoy dando la cara a toda la gente para aclarar todo lo que se anda diciendo, que me traen como calzón de piru… de arriba pa’ bajo, la verdad desconozco de qué se trata, quiero aclarar las cosas, yo soy ajena a todo lo que se está diciendo, que cerré cuentas, que no sé qué tanto, desconozco” afirmó en un video aclaratorio la India Yuridia, quien aseguró tener un equipo detrás de sus cuentas.

“Recientemente tuvimos problemas con Facebook porque había muchas cuentas falsas, otras que pedían dinero a mi nombre, y como ni Rigoberto ni yo le sabemos, buscamos un equipo especializado que nos orientara de cómo proteger nuestro trabajo y a nuestro público y seguidores de no caer en cuentas falsas y no darle dinero a gente que estuviera haciendo un plagio.

Nos asesoramos porque de verdad yo no sé nada de eso y si lo supiera, el día que yo cierre cuentas así por mala onda es que tendría razones muy fuertes para hacerlo, no he tenido hasta ahorita la necesidad de hacer esa maldad”, refirió la India en torno a las noticias que han destacado del tema de la pequeña Lucy.

“Yo no tengo nada en contra de Lucy, al contrario es un honor que ellas estén haciendo los tik toks de mis audios, se los agradezco mucho, el asunto es que yo cerré sus cuentas cuando de verdad yo ni siquiera trabajo para Tik Tok, no me gusta, se me hace poquito tiempo pa lo mucho que yo hablo… yo no tuve nada que ver con el cierre de la cuenta de Lucy y su mamá, yo no tengo autoridad en esa plataforma. Yo vivo de mis presentaciones. Quiero hacer una invitación a la señora Vianney a que se contacte directamente conmigo, yo no cerré ninguna cuenta”, puntualizó Yuridia, quien aseguró que podría darles un permiso para continuar haciendo sus parodias.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de La India Yuridia (@la_india_yuridia)

“Yo no soy envidiosa, ni se cuántos seguidores tengo, si Lucy y Vianney abrieron otra cuenta, vayan y apóyenlas, todo el mundo está lleno de odio, lo que menos necesitamos es llenar de odio el corazón de una criatura, de verdad Lucy mi admiración para ti, necesito que se comuniquen con nosotros directamente para que hablen conmigo y con mi equipo de trabajo para ver la posibilidad de que les regresen sus cosas, yo nunca di la orden de que les cerraran las cuentas”, concluyó la simpática comediante.

También te puede interesar:

Artistas de Quintana Roo intervienen 'Las Fridas' de Ciudad Mayakoba

Gustavo Munguía invita a no bajar la guardia y celebrar a México en casa

Toño Mauri recibe tercera vacuna anti covid y manda mensaje a Bosé