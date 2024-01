La inflación de México seguirá siendo un ‘dolor de cabeza’ en 2024

La trayectoria de la inflación a la baja en este 2024 tendrá un camino complicado, contrario a lo observado durante el 2023, en el que se redujo a 4.66%, coincidieron especialistas durante el seminario de perspectivas económicas organizado por el ITAM.

La directora general de investigación económica del Banco de México, Alejandrina Salcedo, refirió que, si bien se ha avanzado en el proceso desinflacionario, pero también revela un “camino largo por recorrer”.

“Pasamos de una fase de desinflación complicada a una fase que trae otros retos para decir que el panorama sigue siendo muy complicado”, dijo Salcedo durante su participación.

Para el cierre de este año, Banxico prevé que la inflación tanto general como subyacente promedie 3.5 % anual. No obstante, una de las preocupaciones del banco central es el comportamiento de los servicios “que todavía no muestran un punto claro de inflexión”.

“El panorama implica retos hacia delante, este balance de riesgos que tenemos para la trayectoria está sesgado al alza y tenemos esa preocupación de la persistencia de la inflación”, añadió.

Por su parte, el economista en jefe para México y Canadá de Bank of America, Carlos Capistrán, dijo que la expectativa de la institución es de 4.7 % al cierre del año y que la ayuda de la no subyacente ya se acabó y los efectos comienzan a revertirse. “Creemos que ese componente no subyacente va a seguir subiendo todo este año y es lo que va a poner presiones a la inflación”.

Sobre los servicios, dijo que la resistencia mostrada y estancarse en 5.5% es algo que “preocupa” y se verían más presiones ante un crecimiento económico elevado, un mercado laboral apretado y por el aumento en salarios y pensiones. “Hay muchas presiones para la inflación en servicios en los siguientes meses y creo que es un reto muy importante”, sostuvo el experto.

En tanto, Ernesto Revilla, economista en jefe para América Latina de Citigroup, dijo que la inflación general cerraría este año en 4.3% y la subyacente en 4.5%. “La inflación no llegaría dentro de la banda de Banxico en nuestra estimación hasta la segunda mitad del 2025, incluso en el 2025 cerraríamos en 3.9% tanto la general como la subyacente”, estimó Revilla.

Capistrán y Revilla también recalcaron que para este año Banxico comience los recortes a la tasa de interés y Citi prevé que finalice el año en 8.50%.

Exportaciones chinas caen en 2023 por primera vez en siete años

Las exportaciones de China registraron su primer retroceso en siete años en 2023, según datos oficiales publicados este viernes, unas cifras que traslucen la tensión con Estados Unidos y el impacto de la débil recuperación de la economía global. Las exportaciones cayeron 4.6% en 2023, la primera contracción anual desde 2016.

En los últimos dos meses del año, las exportaciones registraron un alza, pero estas cifras interanuales se comparan con el magro desempeño de 2022, un periodo marcado por las políticas contra el Covid-19.

Las ventas al extranjero son un componente clave del crecimiento de la economía china en las últimas cuatro décadas y estas cifras coinciden con la publicación de los datos de los precios del consumidor que mostraron que el país está en deflación por tercer mes consecutivo.

La tendencia trasluce además el cambio geopolítico, ya que el comercio anual con Estados Unidos cayó por primera vez en cuatro años y, en cambio, los intercambios con Rusia marcaron un récord, pese a la presión internacional para aislar a Moscú después de la ofensiva en Ucrania.

"La complejidad, la gravedad y la incertidumbre del entorno externo van en aumento y tenemos que superar estas dificultades y hacer un esfuerzo mayor para continuar impulsando el crecimiento del comercio exterior", afirmó el viceministro de la Oficina General de Aduanas, Wang Lingjun.

Los datos de 2023 también mostraron que las importaciones cayeron un 5.%.

La amenaza de la deflación. La debilidad de la demanda de bienes importados se refleja en los datos del Índice del Precio al Consumidor (IPC), que se contrajo un 0.3% en diciembre, en términos interanuales, prolongando por tercer mes consecutivo la deflación.

La inflación en China en 2023 fue de 0.2%, según los datos de la Oficina Nacional de Estadística, un marcado contraste con otras grandes economías que registran un repunte de los precios que complica a los bancos centrales y perjudica a los consumidores.

China cayó en deflación en julio por primera vez desde 2021 y, después de un breve repunte en agosto y septiembre, los precios volvieron a contraerse a partir de octubre. La deflación hace que los bienes sean más asequibles, pero supone un desincentivo económico, ya que muchos consumidores aplazan sus compras con la expectativa de una caída de los precios todavía mayor.

Esto debilita la demanda y puede llevar a las compañías a recortar la producción, congelar contrataciones o reducir sus plantillas.

Un récord del comercio de China con Rusia. Los datos de comercio mostraron que el volumen de los intercambios entre China y Rusia aumentaron un 26.3% y llegaron a un récord de 240,000 millones de dólares.

Los gobiernos de Pekín y Moscú se han acercado políticamente y han intensificado sus vínculos económicos desde que Rusia lanzó su ofensiva en Ucrania en febrero de 2022. China sostiene que es neutral, pero se ha negado a condenar la invasión lanzada por Moscú, una postura criticada por las potencias occidentales.

En el mismo periodo, el volumen del comercio entre China y Estados Unidos bajó un 11.6% a 664,000 millones de dólares, su primera disminución desde 2019.