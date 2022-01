La juventud de Morena

La juventud morenista se moviliza en Quintana Roo. En el marco del proceso electoral, se han inscrito para competir en la interna que definirá a quienes podrían integrar la próxima XVII Legislatura local. La llamada "cuota joven" es pretendida de norte a sur por mujeres y hombres que militan en el partido más ganador de las últimas elecciones y al cual le dan ventaja diversas encuestas rumbo al 5 de junio.

Están desde su fundación, con el "Morenaje", repartieron el periódico Regeneración y han participado en las campañas de las que son o han sido autoridades. Vieron los embates del poder durante sus inicios. Su apoyo ha sido vital para convencer a vecinas, amigos y compañeros; ahora piden los espacios que se han ganado por mérito propio en un partido que se transforma positivamente en el estado, con Humberto Aldana como líder indiscutible, y que privilegia a los de casa, a quienes son leales y recorren las calles sin descanso llevando las consignas de la 4T.

Se habla de Andrea González Loría, Alma Alvarado, Denia de Yta, Luis Alberto Tún Calderón, Omar Rodríguez Martínez y algunos más inscritos en el proceso, con posibilidades reales de abanderar los distritos designados para sus siglas. No son todos los nombres, aunque son quienes más suenan. No es la primera vez que la juventud se expresa y gana: están en la Cámara baja Anahí González y Alberto Batún, o Yensunni Martínez y Mary Hernández en Othón P. Blanco y Felipe Carrillo Puerto, por citar los ejemplos más exitosos del último tiempo.

Si no triunfan en la interna, seguramente se sumarán a los proyectos en marcha: El de la gubernatura, con Mara Lezama como virtual candidata, promete más allá de las aspiraciones personales; y con un presidente de la república que goza un 81% de aprobación en Quintana Roo (la segunda más alta después de Tabasco, en una media nacional de 66%), sus luchas pasan también por demostrar sus capacidades ante prospectos externos, mover los comités de base y de defensa, engrosar el padrón y participar en la formación política.

Líderes y referentes de ese partido consideran que la juventud debe seguir construyendo porque no pocos prevén que Morena se desgaste hacia 2024, año de la sucesión presidencial, y será entonces cuando se pongan a prueba a estos verdaderos protagonistas. Su misión no acabará el próximo 5 de junio, quizá apenas comience, aun cuando no todos lo entiendan.

Interesante panorama que se teje desde abajo y a la izquierda.