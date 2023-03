Acabaron los días de luto oficial en Tulum por el sentido deceso de don Marciano Dzul Caamal y la paz sigue intacta. La línea de mando está firme. Hay fortaleza mental. La anterior no es una reflexión ociosa: pasa que durante algunos días se habló de que grupos con intereses ajenos a dicha primera línea querían conquistar espacios que, sin embargo, no les correspondían. Debe decirse: el 2024, año de las grandes batallas electorales, motiva a no pocos en el noveno municipio y ven "vacíos" donde no existen. El caso es que Diego Castañón ya asumió e incluso anuncia buenas noticias para distintas áreas del municipio, como nuevas patrullas para Seguridad Pública.

Castañón Trejo siempre ha sido de esa ala política con poder ligada al ahora expresidente Marciano Dzul, y cercano a la familia. Tanto Ileana Canul como Romualda y Silvia Dzul le expresaron su apoyo públicamente. Son la esposa, la hermana y la hija de Marciano, cuyo respaldo fue evidente desde el primer minuto. Evidentemente la señal de la gobernadora Mara Lezama, en ese mismo sentido, sofocó cualquier intentona rebelde de quienes soñaron con más y mejores espacios. Para colmo, tales intereses aviesos estarían fincados en un sector del joaquinismo. No pasarán.

"Los acuerdos siguen" repitió ayer el presidente en funciones. La única duda al respecto es quién asumirá en Tesorería, aunque no representa un problema. No lo es, porque el erario es sano, debe quedar en esa misma línea de mando y porque la proyección es de números positivos. Que nadie se espante si toma las arcas un rostro familiar o conocido. Es posible que muchos de los acuerdos referidos sean conocidos sólo en un círculo íntimo. Son los hilos del poder en perfecto equilibrio.

Tulum está destinado a ser una capital de la transformación, por lo que nada ni nadie deberá perturbar esa ruta. El legado está salvo.

Desorbitado

¡Se ponen las pilas! Vaya que sirvió la exigencia de la presidenta municipal de Benito Juárez, Ana Patricia Peralta, para acoplarse a la agenda común y tener disposición al trabajo en equipo en favor de la ciudadanía. Cancún no admite demoras ni dudas ni simulación.

El gabinete es evaluado con rigor y no se descartan cambios. Lo dijo Ana Paty con firmeza: quien no cumpla, se va. El "jalón de orejas" fue efectivo y oportuno. Recapacitaron o actúan por miedo a perder su espacio. Los resultados en esta nueva etapa serán examinados con lupa.

La presidenta va corre que vuela y deberán llevarle el ritmo.