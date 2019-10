La llaman #LadyBilletes en Playa del Carmen: se negó a pagar un taxi (Video)

Redacción/SIPSE

PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo.- Durante las primeras horas de hoy, empezó a circular un video en las redes sociales, el cual exhibe a una mujer que se negó a pagar el servicio de taxi por causas desconocidas.

De acuerdo con la información preliminar, los hechos ocurrieron presuntamente en la avenida Juárez con 115, en Playa del Carmen, cuando un taxista grabó a la trabajadora de un importante hotel de la Riviera Maya para presionarla y conseguir que le pagara, pero no lo logró.

En la grabación se puede escuchar como el servidor público le pregunta a la mujer cuál es su problema y por que se niega a pagarle.

"Esta señorita, no me quiere pagar, de hecho ya le tomó fotos al vehículo, en realidad no se cual sea su problema, simplemente no me quiere pagar, dice que trae para pagar y que tiene para pagarme hasta la risa, no tiene 35 pesos, sarcásticamente va a sacar su dinero, pero lamentablemente no tiene para pagar un taxi, trae como dos mil pesos pero es para pagar su deuda. Necesito que me pague señorita... ¿cuál es el inconveniente por el que no quiere pagarme, ¿le falté al respeto?, lo peor es que no está alcoholizada", comentó el taxista.

A lo que la mujer respondió "¿Lo dudas? ¿Lo dudas? (sacando un fajo de billetes de su cartera) Yo no te voy a pagar".

El video ha acumulado varias reacciones y los internautas la han bautizado a la trabajadora como #LadyBilletes.

Aquí te dejamos el video: