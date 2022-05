La maqueta

Cuando era niño me llamaba particularmente la atención una canción que decía: “Las llamas del amor se ven mejor de lejos, que en la propia hoguera”. Algo escondía esa frase, que simplemente no alcanzaba a entender y, sin embargo, me generaba una especie de ansiedad y duda.

Y es que uno asume que la vida llevará siempre un rumbo establecido, fácil de leer. El siguiente paso, está siempre ahí enfrente, más claro que el agua, la vida se vuelve pues -al menos en su idea más simple-, una especie de maqueta; como una tarea de escuela, un modelo fijo, a colores, con un camino trazado, un principio, una serie de rectas y curvas, y un final.

La realidad en cambio no contempla las certezas. La vida en sí misma, en su origen, en su transcurrir, en sus normas, está formada de caos, de accidentes, de afortunadas coincidencias, equilibrios y desequilibrios que la hacen posible y que se mezclan de manera impredecible, con nuestro instinto, emociones, e incluso la suerte. Todo entra en juego, y al final son estos los factores que ponen en movimiento al mundo, los mares, los vientos, las hormigas, los planetas, soles, lluvias, y a ti y a mí. Pero, no hay maqueta que resista un embate implacable de realidad.

Casi siempre, de manera imprevista, nos llega un golpe de realidad, un punto de inflexión. Llega a sacudir tu vida, tu equilibrio. Llega a destruir tu maqueta. Puede llegar de muchas formas, algunas muy crueles, otras muy crudas (y en algunos casos fantásticos, te puede llegar en forma de mujer de ojos negros con sabor a risas y cervecitas).

La cosa es, que cuando esto ocurre, hay que estar siempre atentos, de lo contrario, te puedes llevar una fuerte sacudida. Si te distraes un poco te puede tomar como una ola que te revuelca y te deja flotando sin saber dónde es arriba y donde abajo, sin poder respirar, sin poder parar. Si te agarra descuidado puedes perder la percepción del tiempo y el espacio, puedes estar tan inmerso en las llamas, que no alcanzas nunca a ver o entender lo que realmente está ocurriendo a tu al rededor y aquí no hay pausa que valga, no tengas duda: la realidad no espera por nadie. Luego es por eso que no entendemos cómo pudimos llegar a este punto; ¿Qué carajos hago aquí? ¿Cómo sucedió? ¿En qué momento?

A todos por igual, en diferente medida, en diferente tiempo y en diferente forma nos llega ese momento -no tengas duda-.

A veces es cuando finalmente te alejas de las llamas, cuando tomas suficiente distancia, que te das cuenta de que ya todo ha cambiado, las reglas son otras, la realidad es otra, y hay que empezar a reconstruir la maqueta. Y es justo ahí cuando aquella frase toma su sentido más puro. La verdad se asoma y se vuelve ineludible. No hay vuelta atrás.

Yo mientras tanto regreso a mi interior. Me transformo, me metamorfeo, lamo mis heridas, mis tatuajes, mis cicatrices y me propongo estar atento a las señales, a las ventanas que me encuentre en el camino, abierto a todas las posibilidades.