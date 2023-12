La paradoja mexicana: 70 mil nuevos millonarios en 2023

México va a contracorriente del mundo: mientras a nivel global ha habido una contracción de las fortunas personales, en nuestro país el volumen creció y con ello las mayores fortunas aumentaron sus cuentas, y también se sumaron nuevos jugadores al exclusivo club de quienes tienen un capital superior al millón de dólares.

Cada año, UBS y Credit Suisse se ponen a monitorear la riqueza privada de las principales economías del mundo. Su reporte 2023 mostró una disminución de las fortunas personales a nivel global: fueron 3.1 millones de personas las que perdieron su estatus de millonarios (59.4 millones versus 62.5 millones en 2021). Aun así, sigue siendo un exclusivo segmento donde solo se encuentra el 1.1% de la población adulta del mundo.

Hoy hay más millonarios en el mundo que a inicios de este siglo, explica el reporte, en parte por el envejecimiento global de la población y también por factores macroeconómicos como una tendencia inflacionaria al alza en casi todos los países del mundo. Pero hubo cinco países donde no solo aumentó la riqueza sino donde se sumaron más personas a la punta de la pirámide económica: Brasil, Irán, Noruega, México y Rusia.

Entre 2021 y 2022, 70 mil mexicanos escalaron en su fortuna personal hasta superar un capital de 1 millón de dólares. Podríamos decir que fue un promedio de casi 192 nuevos millonarios por día. En el último lapso de un año, el país pasó de tener 323 mil a 393 mil millonarios.

En el mismo período Brasil sumó 120 mil millonarios y Rusia unos 56 mil con todo y el bloqueo mundial por la invasión a Ucrania.

Curiosamente -o no- fueron las economías emergentes (o de ingresos medios) las que concentraron el mayor crecimiento de fortunas personales: su participación en la riqueza mundial ha pasado de 7% a 25% entre 2000 y 2022. Y citando a un clásico en todos los casos la pandemia les vino como anillo al dedo y se dio en ese lapso el mayor crecimiento en fortunas personales. Incluyendo a los mexicanos.

Pero dentro del exclusivo nicho de los millonarios también hay niveles. En el caso de México hoy hay 367,110 personas con fortunas entre un millón y cinco millones de dólares; 15,915 que amasan una fortuna entre cinco y 10 millones de dólares; 9,247 mexicanos con capital personal entre 10 y 50 millones de dólares; 662 con una fortuna entre 50 y 100 millones de dólares, unos 334 que ostentan 100 a 500 millones de dólares y un diminuto último escalón de 33 mexicanos con fortunas por encima de los 500 millones de billetes verdes.

Eso de que ‘primero los pobres’ podríamos compararlo con este reporte donde nuestro país sobresale de la media global como uno de los territorios capaces de crear mayor riqueza personal, mientras los porcentajes de abatimiento de la pobreza no cambiaron y son inversamente proporcionales con esta inequitativa distribución de la riqueza.

GASTOS DE NAVIDAD Y AÑO NUEVO GENERAN ESTRÉS Y ANSIEDAD EN LOS MEXICANOS.

Durante la temporada navideña prevén un aumento de 20% en las llamadas de apoyo psicológico derivado de problemas financieros, indicó el Consejo Ciudadano para la Protección y Justicia de la Ciudad de México.

Salvador Guerrero Chiprés, presidente del Consejo, explicó que año con año, han notado una tendencia de las personas a sufrir cuadros de ansiedad, depresión y estrés, esto debido a que la temporada conlleva un gasto adicional, que afecta principalmente a aquellos con una situación financiera complicada o que enfrentan la pérdida de su empleo.

Melisa Chávez, especialista en economía conductual, explicó que Navidad y Año Nuevo tienen socialmente una carga simbólica muy fuerte sobre la abundancia, el agradecimiento, y la reflexión, que se refuerza a través de películas y actividades tradicionales como la cena navideña y los intercambios. Sin embargo, también implica un gasto adicional, lo que genera estrés si no cuenta con la solvencia económica adecuada y puede detonar en las personas sentimientos de frustración y exclusión.

“La Navidad implica gastos adicionales fuertes, los regalos, las comidas tradicionales, reuniones y el Año Nuevo invita a la recapitulación sobre los logros y desaciertos, aquí podríamos encontrarnos con cosas no tan positivas como la pérdida de empleo, darnos cuenta de que no se cumplieron las metas contempladas, esto provoca una sensación amarga sobre la temporada”, comentó.

El estrés financiero a raíz de los gastos de las fiestas decembrinas no sólo se queda en emociones como frustración o insatisfacción, sino que propicia problemas en las relaciones familiares o de pareja que agravan la situación emocional.

Datos del Consejo Ciudadano indican que a lo largo de 2023 las atenciones por contención emocional incrementaron 13%, en comparación con el año anterior, 80% de los casos atendidos son por problemas en relaciones de pareja y familiares, así como ansiedad. Sin embargo, Guerrero Chiprés explicó que la mayoría de las problemáticas guardan relación con dificultades económicas.

Los expertos detallaron que este efecto persiste hasta los primeros meses del año, durante la famosa cuesta de enero, ya que una mala administración durante las festividades genera estrés e incertidumbre sobre los ingresos futuros.

¿Cómo pasar una dulce Navidad?

Nunca es tarde para recurrir a la administración financiera, la especialista en economía conductual explicó que utilizar el aguinaldo o bono navideño de manera inteligente puede ser una buena herramienta para afrontar no sólo los gastos, sino también tener mayor bienestar.

Recomendó dividir este ingreso en tres partes: gastos de la época, mejorar la situación financiera a través del pago de deudas e iniciar un ahorro o para gasto de inicio de año y una parte para gastos personales (aquellos que puedan brindar bienestar emocional).

Melisa Chávez explicó que es importante en estas semanas realizar un presupuesto, contemplar el dinero que se tienen para gastar en estas fechas y evaluar cuáles son las reuniones en las que se puede participar y la cantidad que se destinará a ello.

Con esto en mente, la especialista recomendó compartir las preocupaciones financieras con la familia o amigos cercanos, ya que esto puede evitar realizar gastos mayores a la capacidad financiera bajo una presión social, además de disminuir los sentimientos de exclusión durante la época.

“Lo óptimo es comunicar a mi círculo cercano lo que me está pasando y que a raíz de ello no puedo participar en la reunión o el intercambio, esto me puede evitar conflictos, ya que muchas personas consideren que no las aprecio, a la par también puedo organizar mis eventos y participar en aquellas reuniones que no me impliquen un desembolso más allá de mi capacidad económica”.

La especialista detalló que durante esta fecha es importante evitar, sobre todo, el uso de tarjetas de crédito o préstamos, ya que en conjunto con las festividades pueden incitar las compras por impulso, lo que coloca a las personas en situaciones económicas complicadas.

¡A todos mis estimados lectores les deseo una muy feliz navidad!