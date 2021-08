La prueba de fuego de Marybel Villegas

Aunque el cambio de colores de la actual senadora Marybel Villegas Canché está más que documentado y criticado, la “lealtad”, que tanto presume hacia el presidente Andrés Manuel López Obrador, será puesta a prueba en el próximo proceso electoral.

Y es que, después de pasar por el PRI, PAN, PRD y ahora Morena, la camaleónica política asegura que será candidata a la gubernatura de Quintana Roo en el 2022 a como dé lugar, y deja entrever que no importa mediante cual partido político lo haga.

La reciente elección de ayuntamientos en Quintana Roo nos puede dar una idea de quién sería ese personaje que abanderaría a Morena, en la carrera por la sucesión gubernamental, pues no fue ni más ni menos que Mara Lezama la favorita de López Obrador para asegurar el triunfo de la 4T en Benito Juárez, y no Villegas Canché.

Enfurecida, ésta última estuvo a punto de romper con su actual partido y promovió recursos legales en contra de la designación de Mara Lezama, mismos que fueron desechados por los órganos jurisdiccionales electorales, por claramente carecer de sustento legal.

Marybel tuvo que contar hasta 10, unas 100 veces, y regresar a su escaño, consciente de que la candidatura perdida aún no es “la grande”.

Por eso la senadora ya inició su campaña fuera de tiempo, y lo hizo en Chetumal, capital del estado, donde asegura que cambiará su residencia, con el pretexto de tener “mayor acercamiento con la población de esta zona”.

¿A quién quiere engañar? Basta con saber que la fecha anunciada, que sería su mudanza, coincide casualmente con el inicio del proceso electoral de 2022, fecha que pese a las recientes reformas en materia electoral que nos llevan al inicio hasta enero, queda fijada en la memoria colectiva de los quintanarroenses.

De concretarse su dicho, es muy probable que su nueva morada sea una “casa de campaña” disfrazada, algo así como un automóvil encendido, pero sin conductor y pasajeros en su interior.

¿Romperá Marybel Villegas con Morena y López Obrador cuando le digan que no será ella la candidata? ¿Volverá a cambiar de color? Ya no le quedan muchos partidos políticos por visitar ¿Usted qué opina?