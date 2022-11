La Puruxona Cauich llegará con todo su poder al Teatro de Cancún

La Puruxona Cauich y Michelle Rodríguez traerán todo su talento a Cancún para hacer reír incontrolablemente al público que asistirá al show.

En entrevista exclusiva con Novedades de Quintana Roo, Iván Vázquez, quien interpreta a esta mujer empoderada, madre soltera de tres hijos, nos reveló un poquito de lo que se verá este sábado 12 de noviembre en punto de las 20:30 horas en el Teatro de Cancún.

Para el comediante yucateco, esta colaboración es de suma importancia ya que es fan de su compañera en el escenario, pero el show “Casi una mestiza”, se jugará con el choque de cómo una persona de provincia cree que es el comportamiento de alguien del centro del país y viceversa.

“Vamos a estar en una rutina de Stad Up, me voy a enfocar más en la gente de provincia y la gente penisular y cómo percibe la gente peninsular a las personas del centro del país” reveló.

Los boletos ya se encuentran a la venta en la página oficial de Tus Boletos Mx.

Durante la conversación, el artista nos dejó claro que quiere seguir manteniendo vivo a su personaje, y que su mayor sueño como profesional es que La Puruxona Cauich sea reconocida en toda la República Mexicana y de esta manera demostrar que la parte del Sur del país cuenta con un talento incalculable.

“Sí me gustaría dar el brinco de la parte sur, irme ya a lo que sería más el centro y norte del país que se conociera el trabajo, no solamente el propio, sino que se conociera el enorme talento que posee el sur-sureste del país”, expresó.

Iván Vázquez sabe que para lograr sus objetivos -la “fórmula secreta” para mantenerse en el medio del entretenimiento- es ser fiel a tu estilo y hacer una evolución en el personaje, pues eso siempre "te dará el reconocimiento de lo que poco a poco construiste":

Asimismo, destacó que otro de los elementos importantes para continuar en la industria es la disciplina, humildad y la autocrítica. Porque en este medio jamás se termina de aprender, ya que todo se vuelve una formación constante y una serie de experiencias que te continuarán enriqueciendo como artista.

Además, el intérprete sabe que la comedia se debe de ir actualizando, debido a lo efímero que pueden ser “lo que hoy está de moda” en la sociedad, pues con las redes sociales, cada día estamos en constante cambio.

Para el comediante incursionar en el teatro fue la escalera que lo ayudó a vencer el miedo de presentarse al público, porque se considera una persona introvertida que en se sumerge en su casa como un caracol, pero los escenarios le han dado la oportunidad de desenvolverse y dejar una parte de su esencia a sus fans.

Aunque sabe que hay personas que tienen miedo a enfrentarse a un público, invita a arriesgarse a todos quienes tengan deseos de incursionar en la industria, ya que siempre ha tenido la idea que si algo “me da temor o me causa un poco de inseguridad”, no se pierde nada con hacer el intento, ya que al tomar ese valor pueden pasar solo tres cosas:

Otro de los elementos importantes para que las personas que tomen el riesgo de subirse a un escenario y hacer comedia es ser observadores y cultos, pues estás dos cualidades serán fundamentales para elaborar tus guiones y personajes.

“Estar informados de todo lo que ocurre, leer mucho, periódicos, libros, observar todo lo que ocurre a tu alrededor. Yo creo que de todo eso uno se agarra para construir, no solo tu personaje, sino para enamorar también su comedia o elaborar también sus guiones… Es siempre estar atentos a lo que ocurre a nuestro alrededor… Uno nunca sabe lo fuerte o lo capaz que puedes ser si no lo intentas”, aconsejó.

En 2009, sin saberlo, Iván Vázquez cambiaría su destino al inventar el personaje de La Puruxona Cauich, la mujer que envuelve los modelos femeninos de su familia, pero en especial de su abuela.

Pero cuando el personaje quedó pulido para la obra “Marchantas asesinas”, el comediante sabía que como actor era un reto interpretar a una mujer, pero sin miedo, decidió transformarse.

Lejos de ser engorroso, caracterizarse de La Puruxona -lo que le lleva alrededor de una hora y media- para el artista es un arte que junto con la brocha, base, sombra e huipil, se convierte en una identidad que va más allá de ver a un hombre que se viste como mujer.

Y que desde que en el espejo ve esas cejas definidas sabe que el público podrá identificar al personaje que regala un sinfín de risas e incluso, recordar a tus parientes.

Para Iván Vázquez, las terribles llamas que dañaron el teatro “José Peón Contreras” causó una enorme tristeza en el comediante, pues su primera experiencia teatral fue en este recinto, como espectador, cuando apenas era un niño, pero esa primera obra marcó tan fuerte una huella que desde ese día el actor supo que quería ser parte de la industria.

“Es para mí un escenario que para mí significa muchísimo porque en el Peón Contreras en donde yo siendo pequeño vi mi primera obra de teatro y desde aquel momento, yo dije: ‘yo quiero hacer lo que están haciendo esos señores’. Mi primera experiencia teatral fue en el Peón Contreras, fui a ver una obra para niños y en el momento en el que se abrió el telón, yo dije: ‘yo quiero hacer eso’. Irónicamente es el único escenario en el que no me he presentado a actuar…

Entonces es como que toda mi vida desde que me formé en el teatro era ‘Yo quiero actuar en el Peón Contreras’ porque para mí significa mucho y no se me ha podido dar… Para mí es triste, da mucho coraje que siendo un recinto cultural tan importante en el estado se haya llegado a ese punto por muchos descuidos, por falta del mantenimiento adecuado que requiere un patrimonio de ese calibre”, confesó.