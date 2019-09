La reducción de recursos impactará en el turismo de Tulum

Tulum.- Lo que no se oferta no se logra vender dijo el presidente, Víctor Mas Tah, al ser cuestionado sobre la desaparición del Consejo de Promoción Turística de México y la propuesta de reducción de recursos a la actividad turística en el Paquete Económico 2020 que “va a impactar en el sector porque no se tendrá lo suficiente para generar acciones de fomento y promoción de los destinos turísticos de Quintana Roo”.

En consecuencia, explicó que con el retiro de recursos y la desaparición del Consejo de Promoción Turística de México el gobernador, Carlos Joaquín González, para poder seguir trabajando en el fortalecimiento de los centros turísticos se vio obligado a destinar más recursos al Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo “con los cual hemos podido seguir trabajando en la promoción porque de eso dependemos como destino turístico internacional”.

La coordinación con el gobierno del estado nos ha permitido salir adelante generando alternativas de promoción porque aún y cuando tengamos una marca propia como Quintana Roo, y la nuestra de Tulum, sin promoción no vienen turistas porque lo que no se oferta no se logra vender, aseveró.

“La reducción prevista en el Paquete Económico 2020 para el impulso del sector no va provocar que nos quedemos con los brazos cruzados, vamos a seguir trabajando de la mano con el gobernador para que la promoción se siga dado en beneficio de los destinos turísticos de Quintana Roo, porque están juego miles de empleos e inversiones”, concluyó.