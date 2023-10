La salud, prioridad en el gobierno de Quintana Roo

Sin salud no hay nada que importe, si en la familia o el hogar se tiene a alguien enfermo o con algún malestar crónico, la estabilidad emocional se acaba, de ahí la importancia que las instancias de atención médica estén al alcance del ciudadano en general.

En ese contexto, en el primer año de la gobernadora Mara Lezama se han acercado los servicios de salud médicos móviles de calidad gratuitos a todas las comunidades, sobre todo a las más alejadas donde, por cuestiones de recursos económicos, los ciudadanos no pueden acudir a las ciudades.

Comentaremos que en este año se han abierto 9 de las 10 Unidades Médicas del Bienestar programadas, y se llevan más de 120 mil servicios con el programa denominado “Salud para tod@s”.

En las Unidades Médicas Móviles que recorren las comunidades de la entidad, se ofrecen servicios médicos de calidad y van desde un chequeo normal, hasta servicios dentales e ultrasonidos.

Esos son los resultados, a un año, solamente en el rubro de las unidades móviles y del Bienestar, ya que en este primer año de gobierno, Mara Lezama ha realizado obra pública sin precedente.

En otro tema y que tiene que ver con el proceso electoral, tanto federal como local, Quintana Roo, como todo el país, la efervescencia política está a todo lo que da y los suspirantes andan más que movidos en busca de posicionarse y hacerse notar para lograr, algunos un cargo de elección popular en el 2024, y otros para alcanzar la deseada reelección.

Pero no todos podrán alcanzar sus objetivos, y me refiero específicamente a los diputados locales y, a estas alturas, todo indica que ninguno logrará la reelección, ya sea porque buscarán un espacio en el Congreso de la Unión, o mejor aún, una presidencia municipal. En el peor de los casos, sus partidos no los tomarán en cuenta.

En ese supuesto están todos los diputados, aunque en mayor desventaja los de la 4T, ya que en esos partidos, por sus grandes posibilidades de triunfo, la lista de aspirante deja a los actuales legisladores prácticamente fuera de poder ir a la reelección y, más aún, si los resultados han sido nulos.

Así las cosas en la política de Quintana Roo, la cual promete subir de nivel conforme se acercan las precampañas federales y el inicio del proceso electoral local, que será en enero próximo. Hasta la próxima.