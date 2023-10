La suma en la 4T

Una de las noticias políticas de la semana pasada, con amplia repercusión todavía, fue la visita de Claudia Sheinbaum, coordinadora nacional de la Cuarta Transformación. Su movimiento mostró fortaleza en Playa del Carmen, también dinamismo y pluralidad. Se remeció el único bastión panista. Es que son nuevos tiempos en la 4T: a los ejes estratégicos permanentes de unidad, organización y movilización, se añade ahora "sumar a todos". Es la esencia del "Plan C", que propone ganar la mayor cantidad de espacios en disputa el próximo año, para aplastar a la oposición.

En ese contexto de efervescencia y adhesiones, de lo más comentado fue la incorporación formal de Atenea Gómez Ricalde, quien expresó su respaldo a la ex jefa de gobierno de la Ciudad de México durante todo el recién pasado proceso interno. La presidenta municipal de Isla Mujeres ganó el jueves en el aplausómetro y acaparó los comentarios en medios de información en los días sucesivos. Lo sabe el oficialismo y lo reconoce la oposición.

En los informes de ambos bloques que rivalizan en un marco con evidente tinte electoral, no sólo destacan la experiencia política de Atenea, sino su posición sobresaliente en las encuestas internas y su buen desempeño como primera autoridad. Es un liderazgo que, "en tiempos de mujeres", satisface más allá de su municipio.

Costa Mujeres exhibe el mayor porcentaje sostenido de ocupación este año, la coordinación con la gobernadora Mara Lezama resulta eficaz, se alinea sin titubeos a las estrategias del gobierno federal, su discurso tiene sintonía con el movimiento y celebran sus programas sociales a favor de los grupos en situación de vulnerabilidad. En síntesis: es clave en el nuevo modelo de desarrollo, en el nuevo acuerdo de la administración estatal y en el acuerdo de unidad de la 4T nacional.

Tanto la dirigente estatal de Morena, Johana Acosta, como fundadores, referentes y líderes, sacaron conclusiones positivas sobre la inclusión. No hay marcha atrás. Pesaron más las ventajas que las presuntas dudas. Por eso está ahí.

Desorbitado

De no todas y todos se puede decir lo mismo: un diputado federal, otro local, una ex senadora y otros personajes no tuvieron espacio en la primera fila del templete instalado en la colonia Colosio para el acto multitudinario. Hubo miradas poco gratas. Deambularon así varios minutos entre vallas, empujones y desaires.

Hay sumas que restan y quienes no aportan a la causa del movimiento que domina y aspira ganar todo el 2024.