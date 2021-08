La Vicenta de Grupo Anderson's se luce con sus nuevos postres

Grupo Anderson´s, es el grupo restaurantero número uno en México; se ha ganado el título a lo largo de los años demostrando en cada una de sus marcas que son más que restaurantes, son nuestra segunda casa.

Sus marcas tienen conceptos diferentes y únicos a la vez, el restaurante de carnes favorito ha sido el anfitrión de varios fines para ir a Vicentear y ahora este mes de agosto traen nuevos postres que traen el porte de convertirse en los favoritos.

No importa si no te gusta lo empalagoso o lo frutal, La Vicenta se encargó de consentir a todo tipo de paladar. No hay excusas para no pedir un postre, esta vez hay una gran variedad para los diferentes gustos.

Familia significa compartir postre al final de la comida y la Pizzeta de Manzana es la ideal para cada ocasión familiar. Para los amantes de lo frutal, el Pay de Piña y Pan de Plátano es la mejor opción , su Pan de Plátano tiene el toque especial de chispas de chocolate para agregar un poco de dulce.

Para los paladares más empalagosos el Pastel de Chocolate y el Peanut Butter Cheesecake no defraudará, son el dúo dinámico para los amantes del chocolate. Porque solo el chocolate sabe mejor que un -te amo-.

Grupo Anderson´s sabe bien lo que se necesita para ser feliz y sus nuevos postres son la receta de la felicidad que se estaba buscando.

Opciones hay y motivos sobran para ir a probar todos los postres de la Vicenta, ¿qué esperas? Vete ALV (A La Vicenta, obvio) y dejate consentir una vez más

Para reservar visita nuestras redes sociales o directamente desde nuestra página web.