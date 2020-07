Estas son las voces que dan batalla por Quintana Roo en La Voz

Cancún.- Esta nueva emisión de La Voz 2020 está plagada de talentos y varios han representado dignamente al bello estado de Quintana Roo con su canto en la etapa de las audiciones.

Aquí te dejamos un recuento de estos cuatro talentos que se han subido al escenario de este concurso y se han presentado con orgullo como quintanarroenses ante todo México.

Victoria, la guerrerense que adoptó a Cancún como su tierra

Victoria Cabrera, compositora nacida en Altamirano, Guerrero pero que se considera cancunense de corazón tras vivir seis años en este destino, fue elegida en el último segundo de su audición por Belinda y ahora forma parte de este gran proyecto musical. “Confieso que me siento bendecida por esta oportunidad que ha estado buscando!” expresó Vicky, de 41 años y 27, de trayectoria artística.

Alejandro, un cancunense en la batalla

Otra de las voces que hizo que las cuatro sillas giraran fue la de Alejandro Sevilla, representante de Cancún, quien interpretó Memories y a los pocos segundos volteó la silla de Christian Nodal, a quien eligió como coach; posteriormente giraron las demás y Montaner lo llamó “el hombre orquesta”, luego de escucharlo tocar y cantar.

Alex Sevilla se ha presentado en diversos eventos culturales en el Parque de las Palapas, en el Teatro 8 de Octubre, en algunos hoteles y restaurantes, siempre con la pasión por la música por delante; sin embargo, ahora consolida un sueño en La Voz en el equipo de Nodal.

“Estamos en la voz!!! Muchísimas gracias a todos!!! Estoy muy emocionado por sus palabras!!! Sus felicitaciones y todo!! No tengo palabras!!! Los quiero a todos y vamos a dar todo!!!”, escribió Alex en sus redes sociales, posteriormente, realizó un video en vivo donde demostró su emoción.

“Fue un momentazo, estaba muy emocionado, no me esperaba que voltearan, honestamente iba para hacer un buen papel y salió mejor de lo que esperaba. Tenía la promesa de que si algún día pisaba ese escenario que es imponente, me iba a ir con el primero que volteara porque es el que confía, le fui fiel a ese sentimiento y me fui con Nodal que es un tipazo, es increíble lo que ha logrado, vamos a trabajar con él. Me siento muy feliz de tener tantas notificaciones en mi face”, detalló.

Alejandra, la sirena playense

Una de las voces que encantó a las y los coaches fue la de Alejandra de Garay, quien creció en la Isla de Cozumel pero representó al lugar donde vive desde hace seis años y fue llamada la sirena de Playa del Carmen.

Durante su audición logró voltear las cuatro sillas gracias a la confianza y belleza de su voz al interpretar Dance Monkey, su estilo y gran carisma.

La bella cantante, quien también diseña accesorios de sirena se dijo ganadora al momento de pararse en el escenario de La Voz, sin saber que Ricardo Montaner, Belinda, María José y Christian Nodal se pelearían por su voz.

En charlas previas con Novedades Quintana Roo, compartió que el conectar con mucha gente a través de La Voz era un sueño para ella que ahora está cumpliendo y aún no se la cree, es por eso que, asegura, entregará el alma en cada presentación de la mano de Ricardo Montaner, su coach elegido, y dejará “que el universo se encargue del resto”.

Finalmente, otra voz que llegó desde Cancún a las primeras audiciones de La Voz fue Madeleine Josahandy, quien interpretó I feel like a woman, pero desafortunadamente no logró conquistar a los jueces; sin embargo, aseguró que fue la mejor experiencia de su vida.