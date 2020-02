Ladrón escapa de Plaza Las Américas usando a su sobrina como escudo humano

Un delincuente tomó como escudo humano a su sobrina de nueve años, para lograr escapar tras verse sorprendido en Plaza Las Américas de Chetumal.

De acuerdo con información preliminar, los hechos ocurrieron alrededor de las 18 horas de hoy, cuando el jefe de vigilancia de la plaza solicitó presencia policiaca debido a que un sujeto fue sorprendido robando en una tienda de artículos electrónicos.

El presunto delincuente era de complexión robusta y moreno, que vestía una playera color amarillo y pantalón café, mismo que intentó robarse dos radios portátiles.

Personal de la tienda confirmó el hecho a la policía y agregó que no era la primera vez que el sujeto entraba a la tienda con intenciones de robar, pero que en esta ocasión al verse sorprendido se dio a la fuga junto con una menor, al parecer su sobrina.

La policía localizó al sujeto a la altura de la tienda Coppel, pero cuando el presunto delincuente notó la presencia de los agente, abrazó a la menor y trató de abordar un taxi. Sin embargo, el “martillo” le negó el servicio, por lo que se fue corriendo con la niña en brazos hasta llegar a la calle Torcaza y calle Tela, donde entró a una casa, donde al parecer ya lo esperaban.

Los policías informaron que no aprehendieron al sujeto, porque en todo su escapé no soltó a la menor, quien se encontraba llorando, por lo que no quisieron ponerla en riesgo.