Lanzan aplicación para facilitar la búsqueda de trabajo

La Asociación Mexicana en Dirección de Recursos Humanos lanzó la aplicación Mayab Talento que permite a los buscadores de empleo tener un puesto de trabajo y a los empresarios candidatos para las vacantes.

Mauricio Sánchez, CEO en la Asociación Mexicana en Dirección de Recursos Humanos, mencionó que este tipo de aplicación busca la unificación de criterios para que las empresas puedan tener más fácilmente acceso a los candidatos, de manera particular en la Riviera Maya donde hay un déficit desde que inició la denominada nueva normalidad por la pandemia.

“Nos dimos cuenta que en esta zona no existe un lugar en común donde la gente pueda poner vacantes y donde las personas puedan buscar trabajos enfocada a la gente de la península (...) por eso se crea Mayab Talentos, la primera bolsa de trabajo donde la gente que no tiene trabajo podrá encontrar trabajo y la gente que necesite talento podrá encontrar talento y además no sólo es servicio de vacante, sino estudios”, explicó Mauricio Sánchez.