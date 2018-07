Van con campaña para concienzar sobre el respeto de mascotas

Eva Murillo/ SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- Sin tener cifras del porcentaje de animales de compañía que hay en el estado y que están en situación de maltrato, en cualquiera de sus modalidades, la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente (SEMA) lanzó una campaña de sensibilización sobre protección y bienestar animal que funcionará con recursos de organizaciones civiles, sector privado y del gobierno del estado.

También te puede interesar: Cercan retorno en la avenida Colosio de Cancún

Con la campaña “Quintana Roo fortalece la cultura de protección y bienestar animal”, buscan crear conciencia en la ciudadanía para que respeten la vida y salud de las mascotas de compañía así como de la fauna que cohabita con las personas en las zonas urbanas y comunidades.

Aunque desde el 2013 Quintana Roo cuenta con Ley de Protección y Bienestar Animal a la fecha no ha habido ninguna detención de personas por cometer este delito, sin embargo el objetivo de la campaña, explicó Alfredo Arellano Guillermo, titular de Sema, no es encarcelar si no prevenir el maltrato animal.

De Quintana Roo no cuentan con datos sobre el porcentaje de animales que son golpeados, no son atendidos por sus dueños o que viven en la calle, pero informó que a nivel nacional el 70 por ciento de las mascotas con dueño, viven en la calle.

A nivel nacional el 70 por ciento de las mascotas con dueño, viven en la calle

Durante el anuncio de la campaña, informaron que quienes sean testigos o sepan de casos de maltrato animal pueden llamar al 911, ya que habrá un convenio con el C4 para que atiendan los reportes en materia de protección animal, sin embargo la semana pasada vecinos de Villas Otoch Paraíso pidieron auxilio por el envenenamiento de ocho perros y la respuesta que obtuvieron fue que no podían atender ese tipo de denuncias.

En la realización de la campaña están involucradas asociaciones civiles quienes apoyarán en caso de requerirse asilo para los animales que sean separados de sus dueños.

La campaña será difundida en medios electrónicos, pinta de bardas y anuncios espectaculares en las principales ciudades de Quintana Roo, pensando en alcanzar a un millón y medio de personas.