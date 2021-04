Las leyes se hicieron para respetarlas

En este momento es importante mencionar la modificación a la Constitución que está haciendo el Senado de la República, ya que modificar la Constitución para que siga en el cargo el señor que está en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aun cuando la Ley marca muy claramente el periodo que deberá ocupar dicha persona, es de pensarse.

Eso lo marcan los diarios como un hecho “gandalla” hacia el Poder Judicial, ya que no se está respetando a los tres Poderes de la Unión y esto no puede ser aceptable, no puede ser, no tienen por qué hacer ese tipo de cosas ya que es inconstitucional.

Esto no puede ser, ni se puede permitir, están rebasando y haciendo cosas no respetando la Constitución a la que juraron respetar y esto lamentablemente indica que tienen intenciones un poquito contraproducentes ya que con esto se refleja un negativo ambiente en una república y en un país como México.

Es el momento de reconsiderar si su ubicación geográfica y política es la adecuada, o por otra parte, si estarían mejor en otros países donde sus ideologías políticas son aceptables, es importante que recuerden que México es un país que ha pasado por muchas circunstancias impresionantes pero reconoce cuando ha cometido errores y ha dado marcha atrás.

Golpe de Estado al Poder Judicial

De un plumazo, en un ejercicio que la oposición consideró como un “golpe de Estado al Poder Judicial”, el Senado de la República, con mayoría de Morena, otorgó dos años más la gestión al Ministro Arturo Zaldívar.

La gestión de Zaldívar debía concluir en 2022, pero con el albazo perpetrado por el senador Raúl Bolaños, del Verde Ecologista, presidirá la Corte –en caso de que la Cámara de Diputados lo ratifique - - hasta 2024.

La reserva, que muchos senadores no pudieron leer a tiempo, prosperó en el pleno con 85 votos en favor, 25 en contra y cuatro abstenciones durante la discusión del paquete de reformas al aparato judicial.

“La persona que a su entrada en vigor ocupe la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal durará en ese encargo hasta el 30 de noviembre de 2023”, dice la reserva introducida por el senador del partido del tucán.

En el clímax del escándalo, el senador morenista Ricardo Monreal subió a tribuna para refutar los cuestionamientos y explicar que la Cámara de Diputados aún podía enmendar y revertir la reserva aprobada.

La panista Xóchitl Gálvez subió a tribuna para levantar una pancarta que decía “No sean gandallas”.

Lo que dice la Constitución

“Cada cuatro años, el pleno elegirá de entre sus miembros al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cual no podrá ser reelecto para el periodo inmediato posterior”.

Zaldívar fue electo presidente en enero de 2019, por lo que su relevo debería ser nombrado en enero de 2023.

Judicatura se deslinda

Aunque no lo rechazó, el Consejo de la Judicatura Federal se deslindó del cambio para otorgar a Zaldívar otros dos años al frente de la Corte, al señalar que no fue solicitado por el Poder Judicial. Dijo que el artículo décimo tercero transitorio no fue ni siquiera redactado por ellos. No obstante señaló que se encuentra a la espera de la discusión en la Cámara de Diputados.

A la baja la popularidad

del partido de la desesperanza

La popularidad de Morena esta abajo del 30% y la del presidente abajo del 50%, entonces la única alternativa que tenemos es que en los próximos 59 días que se tienen antes de las elecciones, la gente concientice y analice que lo importante aquí es salvar al país de estas mentes perturbadas que están procurando o queriendo hacer aún más daño del que ya le han hecho al país y al pueblo mexicano, hablamos de la pobreza al estado, de la desigualdad que ha ido aumentado y eso lo reflejan los más de un millón de negocios han cerrado, se ha visto como la mayoría de los miembros del Ejército están molestos, se les ha faltado al respeto, el pueblo les ha faltado al respeto a los militares, los están obligando a hacer obras para las cuales no tenían la infraestructura ni el factor humano para llevarlo a cabo y ahorita fuimos testigos del boicot de todas las gentes, alrededor del aeropuerto que este señor quiere inaugurar, en donde no están permitiendo que pasen ni camiones, ni nada, para terminar la obra.

Todo este tipo de confrontaciones, la cantidad de gentes que han sido asesinadas y por las claras recomendaciones de especialistas de Estados Unidos sobre la situación en lo social y en lo político que sucede en nuestro país porque les advierten que estamos en una muy, pero muy grave situación, todo eso es lo que ha traído el partido de la desesperanza a través de engaños, de mentiras y de más de cuatro mil mentiras que ha dicho en los primeros dos años de las mañaneras.

Las cosas se le están comenzando a dificultas y ya paso la mitad del sexenio, entonces aquí tenemos que ver que es lo que va a pasar ya que en el último año de gobierno no hay ninguna actuación para los presidentes ya que quedan arrinconados y olvidados, sobre todo el último año cuando un país está en sus nuevas campañas.

Es importante una mayoría pero cuando trabaja para un país y no solo para su beneficio personal

Entonces si se concientiza que el parte aguas tiene que darse sobre un escenario en el cual el 37% de la cámara de diputados tendrá que aumentarse en 15 de los 32 estados y también a los representantes, en donde los diputados tendrían que pasar a ser una mayoría para poder quitarle el control en el manejo del erario y con eso se pueda permitir que si se toma ese tipo de acciones reflexionadas por los mexicanos para que exista la democracia, porque para que está exista tiene que haber demócratas, y con ello se podría volverse a la situación que antes tendríamos en este país con el señor Peña, como en el 2027, 2028.

Esto ya ha hecho un gran daño y ha puesto un freno a México, pero también a Centro y a Sudamérica, porque no ha caído en la desubicación racional de todos estos señores que están en todos estos países donde han creado una situación con una pobre, pero muy pobre actuación, manejando el problema de la pandemia y eso ha traído que tanto Brasil, como Argentina, como muchos otros países que tienen ahorita problemas graves.

Y el problema de que no haya la suficiente cantidad de vacunas, en fin, ahora se dice que algunas vacunas causan derrames cerebrales, como con las de Johnson y Johnson, entonces estamos dándonos cuenta que el pronóstico a 10 años en el mundo es bastante, bastante “negativo” para los países que hayan sido operados por estos actores políticos que no tienen, ni han tenido la capacidad, ni la preparación suficiente para ello, pero eso sí, van a dejar sus nombres gravados pero no con tinta sino con la sangre que se ha derramado por la falta de decisiones correctas o bien asesoradas.

La decisión es, si quieren votar por Mickey Mouse, el Pato Donald o por quien quieran, está bien que lo sigan pensando pero que su voto sea analizado para que después no se arrepientan de tener gentes que han demostrado a todas luces que el virus de la ambición los ha invadido, la falta de ubicación también al no estar respetando las leyes ni estar haciendo que se respeten violando a la Constitución continuamente, eso demuestra el bajisisimo nivel cultural y constitucional que tienen, ahí es donde debemos de inculcar que el futuro de México depende de la actuación y decisión de los mexicanos pero debe hacerse con acciones correctivas.

Partido de Morena puede perder la

mayoría calificada en el Congreso

El Movimiento Regeneración Nacional (Morena), perderá la mayoría calificada de la Cámara de Diputados en las elecciones del próximo 6 de junio, con lo que ya no podría reformar la Constitución, según la consultoría Integralia.

En el Primer Reporte Electoral 2021, Integralia prevé, basándose en un compendio de encuestas, que “Morena será el partido más votado, pero no se repetirá el tsunami electoral de 2018 cuando existió un voto masivo por ese partido”.

La consultoría estimó que Morena y sus aliados lograrán una mayoría absoluta en la Cámara de Diputados pero no alcanzarán la mayoría calificada de dos tercios de los 500 escaños, con lo que “el presidente perderá la capacidad para enmendar la Constitución”.

El próximo 6 de junio, 94 millones de mexicanos pueden acudir a las urnas para elegir a los 500 diputados federales, 15 de 32 gobernadores estatales, 30 congresos locales y 1.900 ayuntamientos, en lo que se consideran las elecciones más grandes del país.

Los partidos opositores Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD) se sumaron en una coalición para quitar la mayoría que apoya a López Obrador.

Integralia dijo que estos comicios definirán “la consolidación del proyecto político de López Obrador o su contención por parte del Congreso”.

El informe consideró que entre más alta sea la participación, “mayor la probabilidad de que haya voto de castigo al Gobierno”. Recordó que las elecciones intermedias en México “suscitan bajo interés”, por lo que la participación ha rondado el 44,6 % en las 3 últimas votaciones, en 2003, 2009 y 2015.

Pero señaló que esta vez podría registrarse una “mayor participación”, dado que coincidirán con la elección de gobernadores y alcaldes, además de que hay “un clima de polarización” política.

Sobre las elecciones a gobernador, Integralia proyectó que Morena ganará entre 7 y 8 de los 15 Gobiernos estatales que hay en juego.

Esto, sumado a los Gobiernos locales que ya ostenta, convertiría a Morena en “la fuerza regional más relevante, con 13 o 14 gubernaturas”. La consultoría también previó un “proceso electoral conflictivo” por los “ataques” de López Obrador y de Morena contra el Instituto Nacional Electoral (INE), especialmente por el caso de Félix Salgado Macedonio.

La autoridad electoral retiró a Salgado Macedonio, político acusado de abuso sexual, su candidatura por Morena a gobernador del estado de Guerrero por no haber presentado su informe de gasto de precampaña.

Es por ello que Morena ha amenazado con suprimir el INE, mientras que Salgado Macedonio asegura que “no habrá elecciones” en Guerrero si él no puede ser candidato.

“El Tribunal Electoral tendrá la última palabra y en aquellas entidades donde Morena pierda por estrecho margen habrá presiones para anular elecciones”, estimó Integralia.

Queremos ver hechos, no oír dichos

Ahorita que tenemos el problema del agua como en el caso de Tabasco donde este lugar se encuentra completamente abandonado, estos son los verdaderos hechos y no los dichos que tanto se han pregonado en este gobierno pero que sí dejan un mal sabor de boca en los primeros dos años, así como también con una situación donde se han pedido 7 mil millones de dólares más al Fondo Monetario Internacional y donde la cartera de la deuda externa ha aumentado al mismo grado que se tuvo en la administración del señor Peña Nieto.

Estamos viendo que no hay una estrategia financiera, no hay proyectos a futuro y por eso consideramos que vele mucho la pena que la gente actúe con el derecho que les da el voto para que exista una verdadera democracia, así mismo para que la tomen en cuenta las gentes a quienes se les dio la oportunidad de estar en el poder, que actúen y demuestren la capacidad que tienen para que se mantenga el derecho a la decisión del pueblo y no a la decisión de un “virrey” que vive en el Palacio Nacional.

Tierra, libertad y respeto a la Constitución, a la Carta Magna, es lo que pedimos y exigimos los mexicanos para que se mantenga la equidad y el respeto para todos.

Tomar buenas decisiones

augura un futuro prometedor

Es importante tomar las medidas necesarias que aseguren y den las garantías para que el país reinicie su desarrollo con el pie derecho y no con falacias, ni engaños, sino con hechos, porque los verdaderos mexicanos sí nos preocupamos por el bienestar de nuestra patria y de las futuras generaciones.

Tic toc, tic toc, el reloj sigue marcando y cada vez les queda menos tiempo a los actuales dirigentes para hacer cosas constructivas y positivas, hasta ahora han sido sus hechos los que han demostrado la incapacidad que tienen y que los clasifica con varios ceros a la izquierda.

Lo que está pasando al querer modificar las leyes, es un robo a la autonomía del Poder Judicial al tratar de manipularlo cuando no se tiene derecho a la reelección, tal como quedó estipulado: “Sufragio efectivo, no reelección” fue el lema de la campaña de Francisco Ignacio Madero en el año de 1910, cuando se lanzó a competir por la presidencia de la República Mexicana contra el dictador Porfirio Díaz, quien llevaba 35 años en el poder, ese fue el motivo y la causa de que exista esa reforma en la Constitución y por ello debe de mantenerse para que no existan, ni queremos, más “Porfirios Díaz” en México. ¡Viva la democracia!

“Carta dirigida a Confucio. (¡Qué confusión!)” “Carlos Alazraki”

“Dicen que la historia es de quien la escribe y nuestro presidente ya comenzó a escribirla. Mandó a hacer SU VERSIÓN de la que él considera SU historia”

“Prólogo 1:”

““Al César lo que es del César”… Mi reconocimiento a la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, y al alcalde de Miguel Hidalgo, Víctor Hugo Romo, por la EXCELENTE labor realizada en Campo Marte por motivo de la segunda aplicación de la vacuna del Covid-19 a los adultos mayores”.

“El comportamiento de sus jóvenes voluntarios, enfermeras, doctores y el resto del personal fue primermundista. Ojalá y así fuera todo con ustedes. ¡Muchas felicidades!

“Estimado Confucio”.

“Me dirijo a ti en esta Carta Semanal, porque la verdad no tengo a nadie más a quién dirigirme”.

“Esta semana ha sido tan confusa que necesito a un sabio que me explique las idioteces que la 4T hizo esta semana”.

“Fíjate mi querido Confucio que en solamente 1 semana, la asquerosa 4T finalmente ya sacó el cobre”.

“En una semana, el Presidente y sus séquitos ya nos anunciaron que nos quieren regresar LITERALMENTE al SIGLO PASADO”.

“Y si no me crees, ahí te van los hechos. Comencemos”.

“La Educación: Dicen que la historia es de quien la escribe y nuestro Presidente ya comenzó a escribirla. Acaba de mandar al carajo los libros de historia de primaria y mandó a hacer SU VERSIÓN de la que él considera SU historia”.

“Ordenó que en estos nuevos libros de texto se desconozcan los logros de otros gobiernos pasados y CONDENÓ a todo lo que va en contra de la 4T como el neoliberalismo, conservadurismo y demás idioteces que el Presidente odia”.

“Como por ejemplo su odio a Felipe Calderón y que lo pone en esos libros como el máximo traidor al igual que a los otros gobiernos neoliberales, etc., etc., etc”.

“Otro Tema. La Salud: En relación a la vacuna del Covid-19, el Presidente le está dando prioridad a los maestros de la educación en lugar de a los doctores del sector privado. El motivo: Los votos de los maestros son muchos y cuentan. Y obviamente, la basura de la 4T prefiere esos votos que la salud de los doctores y sus pacientes”.

“Me da la impresión que en los temas de la educación y la salud, la 4T ya nos está mandando un mensaje muy claro y muy social…ISTA que no va con nuestro ADN”.

“Y no pretendo sugerir Venezuela… Sino más bien… ustedes ya saben quién…”.

“Y hablando de Venezuela, viajemos a Tijuana. Fíjate mi querido Confucio, que ahí gobierna una bestia que no está bien de sus facultades mentales”.

“Esa basura de gobernador trató de llevar a cabo un experimento que le pidió alguien de Morena en la Ciudad de México que haga”.

“Te lo explico: Ese tipejo ganó la elección de gobernador por ¡¡2 AÑOS!!”.

“Y alguien aquí por el rumbo del zócalo, le ordenó que haga una “consulta popular” para ver si podía alargar su período a 4 años más. Algo así como reelección pero no reelección. Gracias a que nuestras leyes todavía funcionan, esta porquería de ser humano no lo logró”.

“¿Pero qué crees que esta basura quiere hacer? ¡EXPROPIAR EL CLUB DE GOLF MÁS ANTIGUO DE TIJUANA! Ahí sí, igualito a lo que hizo Chávez en Venezuela. Y es aquí mi querido Confucio cuando me entra la confusión. ¿Acaso será Tijuana el centro experimental socialista de la 4T? Conste que es una pregunta”.

“Y por último, las elecciones. Estos son los HECHOS: La ley electoral dice muy claramente “Precandidato que no entregue a tiempo sus gastos de precampaña al INE, chupará Faros”. La ley no lo dice así, pero conceptualmente es eso”.

“Unos 19 candidatos de aproximadamente 4 partidos, no cumplieron con la ley y chuparon Faros. De esos 19 candidatos, 14 eran de Morena y dentro de esos 14 precandidatos estaban los de Michoacán y Guerrero”.

“Por espacio, te comento lo que va a pasar al final: Los candidatos de Michoacán y la super PORQUERÍA de Salgado Macedonio terminarán gobernando sus estados”.

“¿Sabes por qué Confucio? Porque los ministros del Tribunal Federal Electoral NO SON NI MINISTROS NI MAGISTRADOS y van a votar a favor de ellos dos. Estos son simplemente unos SERVILES DEL PRESIDENTE para cumplir lo que diga su majestad. No para cumplir con la Ley Electoral”.

“Después de que leíste mi Carta Semanal, te pregunto: ¿Cómo convencer a los votantes indecisos que salgan este 6 de junio a votar en CONTRA de los DIPUTADOS DE MORENA y que voten por otro candidato para lograr un EQUILIBRIO en el país? ¿Verdad que está Confucio?”. “[email protected]”

“Economía: la dura realidad y las mentiras del presidente”

“Carlos Loret de Mola”

“Mentira del presidente: “No hemos aumentado la deuda”.

“Realidad: El gobierno ha contratado 3 mil 855 mdd en créditos”.

“Mentira del presidente: “No tenemos problemas mayores, tenemos control de inflación”.

“Realidad: La inflación anual al cierre de marzo de 2021 fue de 4.67%, lo que significa que se rompió la barrera de la meta inflacionaria de Banco de México que es 3% anual +/- 1%”.

“Mentira del presidente: “No hemos aumentado la deuda, es decir, no hemos pedido deuda, no hemos contratado deuda”.

“Realidad: En poco más de dos años, este gobierno ha contratado 3 mil 855 millones de dólares de créditos con el Banco Mundial, esto es 65% que lo que se endeudó en sus seis años Peña Nieto. Por lo que se refiere a la deuda global, en 2020 representó el 52.4% del PIB, un récord histórico. El Fondo Monetario Internacional (FMI) proyecta que la deuda de México represente el 63% del PIB al cierre de este año”.

“Mentira del presidente: “No se han incrementado por encima de la inflación los precios de la gasolina, el diésel y la electricidad...”.

“Realidad: El costo de la luz a los hogares de menor consumo (los más pobres) tuvo un incremento de diciembre a abril de 8.6%. En lo que va del año, la gasolina Magna ha aumentado 11.90%, mucho, mucho más que la inflación. La Premium, peor: 15.61%. El gas doméstico LP sólo en marzo subió 5.21%”.

“Mentira del gobierno: “El costo total no recuperable para finiquitar los 692 contratos pendientes del proyecto cancelado del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en Texcoco ascenderá a 71,000 millones de pesos, que serán liquidados en los próximos meses”: Javier Jiménez Espriú, entonces secretario de Comunicaciones”.

“Realidad: Según ha aceptado el propio presidente, tras su altercado con la Auditoría Superior de la Federación, el costo de haber cancelado el aeropuerto de Texcoco es de 100 mil millones de pesos. Y puede ser más”.

“Mentira del presidente: “La renegociación de los contratos de los gasoductos va a significar un ahorro para la hacienda pública de alrededor de cuatro mil 500 millones de dólares”.

“Realidad: La Auditoría Superior de la Federación diagnosticó que “al final del término de los contratos pagará (la CFE), en términos nominales, 6,836 millones de dólares adicionales a los estipulados antes de la renegociación de los gasoductos”. El chistecito de Bartlett salió en 7 mil millones de dólares”.

“Mentira del presidente: “Detuvimos la caída en la producción de petróleo”.

“Realidad: La caída no se ha detenido. En el último año de Peña Nieto fue de 1 millón 813 mil barriles al día en promedio, sin socios y sin considerar condensados. En 2019, López Obrador produjo menos: 1 millón 678 mil barriles diarios. En 2020, todavía menos: 1 millón 660 mil. En lo que va de 2021 el promedio va abajito: en 1 millón 659 mil barriles diarios. Pemex hizo un truco: informó que había aumentado la producción de crudo porque sumó a la cifra el crudo condensado, que no se incluía antes”.

“Mentira del presidente: “Ya rescatamos a Pemex del fracaso, de la bancarrota”.

“Realidad: Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2020, la empresa tuvo una pérdida de 480 mil 966 millones de pesos, mientras que en el mismo periodo del 2019 fue de 347 mil 926 millones de pesos”.

“[email protected]”

