Las NFT saltan a la cancha pero digital

[email protected] lector, el día de hoy daremos un salto a la cancha digital, cada día el mundo digital va tomando más y más relevancia, sobre todo si pensamos que ya se puede tener una propiedad en ese universo. ¿Sabes cómo funcionan las NFT? Ahí te va de bote pronto la manera en la que yo me enteré de estas nuevas tecnologías.

Resulta que todo comenzó en la mesa en casa, cuando mi sobrino el fin de semana pasado le pidió a su tío buena onda (o sea yo), si le podía hacer el favor de comprarle una gorra de su equipo favorito. Le respondí que con mucho gusto por la tarde lo acompañaba al centro comercial y la comprábamos, acto seguido el niño de 11 años se rió y me apunta a su computadora, pensé que la idea era ordenarlo por internet para que llegue a casa, pero la respuesta es nop, me encontraba a punto de comprar mi primer NFT. (Non Fungible Token por sus siglas en ingles). Resulta que dentro del mundo digital ya existe un comercio de productos, servicios e incluso de bienes raíces que solo existen de manera virtual, intentaré explicarlo de la manera que mi sobrino de 11 años me lo explicó.

Para empezar alguien diseña o modela lo que quieres comprar, en este caso la gorra de fútbol, eso quiere decir que alguien programó un montón de códigos en una compu para crear esta gorra digital que puede ser usada por un avatar o monito que representa en este caso a mi sobrino, después esta persona que creó la gorra tiene que crear otras gorras totalmente distintas a la que compramos, lo importante es que nunca se puede repetir ese producto, también ese desarrollador adjunta datos generales como quien lo realizó, dónde e incluso anotaciones.

Una vez creado el NFT, nunca, ningún otro elemento en el mundo digital será exactamente igual a ese, podrás encontrar otra gorra igual, pero no será esa misma que tienes en tu posesión. Ahora yo te puse el ejemplo de la gorra que compré para mi sobrino pero esto puede ser una pintura de arte digitalizada y destruida en el mundo real por su creador para que exista 1 y solo 1 de esas pinturas en el mundo digital.

Se que suena completamente extraño el hecho de que exista un bien y tengas una posesión, que no existe en el mundo físico, pero al día de hoy los bienes digitales se están convirtiendo en un cañonazo que está abriendo oportunidades completamente nuevas de negocio que se deben de aprovechar en lugares turísticos como aquí donde vivimos.

¿Ya conocías las NFT, crees que las posesiones digitales llegaron para quedarse o son una moda que pasará dentro de poco? Toma la bola y mándame un centro con tu opinión.