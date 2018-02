Requiere Solidaridad de alguien que tome el timón

Redacción

CHETUMAL, Q. Roo.- La diputada independiente y precandidata de Morena a la presidencia municipal de Solidaridad, Laura Beristain, expresó que el municipio requiere de alguien que tome el timón y no gente que continúe navegando sin rumbo mientras la ciudadanía se ahoga en el olvido.

"Al municipio le hace falta orden y disciplina, dar atención a la ciudadanía y buscar su bienestar, es como en el hogar, la familia pone reglas, valores, y se preocupa por sus integrantes, sus acciones no se limitan a cortar el césped, sacar la basura, o cambiar los focos de la casa; en la familia van más allá, existe diálogo, interacción, y trabajo en equipo velando por la integridad y prosperidad de todos, así debe funcionar nuestra comunidad, nuestro hogar, Solidaridad, como una gran familia", señaló Laura Beristain.

De acuerdo con un comunicado, para ello se requiere sustituir normas y regulaciones, incentivar la participación de cada uno de los ciudadanos en las acciones de gobierno, midiendo el éxito de éstas en términos de satisfacción al usuario. Hay que reinventar el gobierno para innovar, ser eficiente y efectivo, poniendo fin a la burocracia y tradicional.

Innovar la administración pública tradicional requiere una profunda reestructuración, la cual significa eliminar todo aquello que no aporte valor a los servicios públicos suministrados a los ciudadanos. Es necesaria una reingeniería y donde se detecten las deficiencias se debe emplazar con un nuevo protocolo de trabajo, diferente, no se puede continuar "arreglando" los problemas existentes mediante soluciones parciales o temporales. Esta situación exige pensar en nuevos procesos de trabajo y no acerca de funciones y posiciones establecidas en las jerarquías organizacionales para lograr el mayor grado de satisfacción en el usuario, un mejoramiento de la calidad del servicio y una mayor eficiencia medida en términos de tiempo y costo. La reingeniería exige también adecuarse las nuevas tecnologías de la información para ponerlas al servicio de la comunidad.

"La reinvención demanda que el gobierno municipal actúe con una planificación estratégica de largo alcance, el cual es uno de los ingredientes clave para una administración pública exitosa. Este cambio se plantea en la dimensión operativa del municipio de manera que se transforma la relación entre la administración y la sociedad generando un espacio profundamente democrático, a partir de dos puntos claves: la participación y la proximidad, es decir a través del fortalecimiento de redes pluralistas, abiertas e inclusivas", expresó la precandidata de Morena, Laura Beristain.