Pugna Laura Beristáin por la enseñanza de la lengua maya

CANCÚN, Q. Roo.- La Diputada Independiente Laura Beristain Navarrete se reunió con Hermelindo Be Cituk, coordinador de difusión de culturas indígenas en el municipio de Solidaridad, y con el Sacerdote Maya Luis Nah, ya que el próximo 21 de febrero se celebra el Día Internacional de la Lengua Materna, sin embargo poco se ha avanzado en la enseñanza de la lengua maya en Quintana Roo.

Desde hace 15 años, tras su promulgación, se encuentra vigente la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, con la que se les reconoce el derecho a hablar su lengua materna y que la misma sea reconocida, respetada y aplicada en los ámbitos educativo, judicial, político y social; sin embargo, en Quintana Roo no ha sido observada, ya que la Maya y otras lenguas indígenas son ignoradas, ya que no se enseñan en las escuelas, no se garantiza el acceso a la justicia y el respeto a los derechos humanos en el ámbito judicial, ante la falta de traductores e intérpretes, tampoco los partidos políticos han permitido el acceso a cargos de elección popular a personas perteneciente a los pueblos indígenas.

La ley general considera que las lenguas indígenas reconocidas y el español son lenguas nacionales por su origen histórico y tendrán la misma validez que el idioma español, garantizando en todo momento los derechos humanos a la no discriminación y acceso a la justicia, y los estados deben garantizar el reconocimiento y protección de las lenguas indígenas así como promover su preservación, desarrollo y uso.

La Diputada Laura Beristain exhorta que la Comisión de Desarrollo Indígena de la XV Legislatura atienda este tema, y se armonice la legislación local con la federal, ya que en Quintana Roo de acuerdo a datos del INEGI, las lenguas indígenas más habladas son: maya, tzeltal, tsotsil, ch’ol, náhuatl, zoque, mamé, zapoteco, q’anjob’al, totonaco, mixe, mixteco, q’eqchi’, chontal, tojolabal y akateco; siendo la lengua maya la más hablada con 86.7% del total de la población indígena.