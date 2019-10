Laura Beristáin premia el mal servicio de Tucsa en Playa del Carmen

Octavio Martínez/SIPSE

PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo.- El gobierno municipal de Solidaridad pretende formalizar la concesión del servicio de transporte público a la empresa Tucsa, pese a las irregularidades documentadas por la propia administración encabezada por Laura Beristáin Navarrete.

Elio Lara Morales, presidente de la Comisión de Transporte y Desarrollo Urbano del Cabildo, confirmó que una vez que esté listo el estudio de movilidad, será a Tucsa la primera empresa de transporte a la que se le ofrecerá la concesión, porque además, hasta ahora no hay otra interesada.

“Estamos en vísperas de reunirnos próximamente con directivos de Tucsa para realizar reuniones de trabajo y empezar a establecer una coordinación. No hay hasta el momento otra empresa de transporte público, oficialmente no nos han presentado el estudio de movilidad, se tiene por conocimiento que ya están por finalizar, pero oficialmente no lo han presentado, por lo consiguiente seguimos operando con Tucsa (...) hay ahorita buena coordinación, buena relación”, sostuvo Elio Lara Morales.

Apenas en septiembre pasado la Dirección de Transporte detectó 50 unidades con deficiencias en la revista mecánica que emprendió, autobuses tipo urbano que estuvieron en riesgo de sacarlos de circulación, algo que al final no ocurrió.

Aunque al principio de la presente administración se había informado que había la propuesta de concesionar el servicio de transporte público a una empresa diferente a Tucsa, ahora habrá más facilidades para que dicha empresa continúe, según Lara Morales.

“Hay buena voluntad de este gobierno, como de Tucsa, para poder transitar de manera afable y de manera inteligente en beneficio de los ciudadanos”, agregó el concejal municipal.

Tucsa presta el servicio con más de 130 unidades en toda la ciudad de Playa del Carmen desde hace más de 15 años.