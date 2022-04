Laura Fernández denuncia al líder moral del Verde por ataques misóginos

La candidata a gobernadora por la coalición Va por Quintana Roo Laura Fernández Piña presentó ante el IEQROO y la Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales (FISEL) sendas denuncias contra del líder moral del Partido Verde Jorge Emilio González Martínez, por incurrir en violencia política en contra de las mujeres en razón de género y actos calumniosos.

Las denuncias incluye a Mara Lezama Espinosa y a los partidos Verde, Morena, PT y Fuerza por México que la postulan como candidata a gobernadora, por tolerar, consentir y no rechazar este tipo de conductas calificadas de violencia política de género.

En conferencia de prensa con los líderes nacionales del PRD, Jesús Zambrano Grijalva y del PAN, Marko Cortés Mendoza; Laura Fernández informó que en su denuncia solicitó la adopción de medidas cautelares y de protección para el cese oportuno de la conducta denunciada.

El dirigente nacional del PAN, Marko Cortés respaldó a Laura Fernández y pidió a las autoridades electorales y de procuración de justicia investiguen el audio y deslinde responsabilidades en la queja de destrucción de espectaculares de la candidata de la Coalición Va por Quintana Roo.

Mientras que Jesús Zambrano, del PRD, luego de lamentar el clima de violencia de la que es víctima la candidata se solidarizó con ella y ofreció todo el respaldo de los perredistas al tiempo de exigir al líder de Morena que cese en la campaña de odio porque se pueden tener consecuencias lamentables de parte de personas enajenadas.

La agresión y amenaza de González Martínez están contenidas en un audio, en el que se le escucha leer un texto que Laura Fernández le envío por Whatsapp en diciembre pasado para explicarle sus razones de renunciar a su militancia en el partido Verde.

Después de la conferencia de prensa, Laura Fernández acudió a la sede de la FISEL de la Fiscalía General de la República para interponer una denuncia penal por violencia política de género.