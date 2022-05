Laura Fernández pide cerrar filas para asegurar la victoria

Laura Fernández, candidata de la coalición “Va Por Quintana Roo”, fue arropada por más de 2 mil mujeres chetumaleñas, donde pidió cerrar filas en torno a su proyecto para asegurar el triunfo y anunció programas de apoyo a las jefas de familia, seguridad, educación, salud e impulso al campo.

En un encuentro con mujeres jefas de familia, la abanderada del PAN-PRD-CONFIANZA afirmó que encabeza las preferencias electorales rumbo al 5 de junio porque cada vez se suman simpatías hacia su proyecto que tiene propuestas reales y que da la cara en cada rincón del Estado.