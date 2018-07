Puerto Morelos será un destino ejemplar: Laura Fernández

Juan Carlos Pérez/ SIPSE

PUERTO MORELOS, Q. Roo.- La presidenta municipal con licencia de Puerto Morelos, Laura Fernández Piña, resultó ganadora en las elecciones del pasado 1 de julio para continuar al frente del undécimo municipio de Quintana Roo, lo que ella calificó como un reconocimiento de los ciudadanos a su trabajo. En entrevista exclusiva con Novedades de Quintana Roo, la próxima alcaldesa expone cuáles son sus logros y cuáles son sus metas para el siguiente trienio.

También te puede interesar: Cancún se une a la transformación de México: Mara Lezama

¿Cuál considera que es el logro principal de su administración, y por qué?

Para mí el gobierno es sinónimo de servicio a los ciudadanos. Y en ese sentido, el mayor logro de mi administración es haber podido servir a la ciudadanía y construir los cimientos para el máximo desarrollo de Puerto Morelos.

Con casi dos años de trabajo transcurridos es gratificante escuchar el testimonio de los mismos habitantes, quienes reconocen cómo se ha transformado Puerto Morelos, comparado con aquellas grandes necesidades y problemas que padecía hace años, de cómo se encontraba anteriormente y cuánto ha cambiado para el bien de todos.

Nada se compara con ver la sonrisa de los padres y madres de familia, de los jóvenes y de la gente de la tercera edad cuando hablan de los beneficios que hoy reciben y los avances que ven en su comunidad.

Son los ciudadanos quienes hablan de la nueva y moderna infraestructura urbana que hoy tienen Puerto Morelos y Leona Vicario, con nuevos parques, calles, banquetas, guarniciones, servicios públicos, drenaje, alumbrado, vigilancia policiaca, servicios de salud, programas de apoyo a los distintos sectores, entre otros. Y eso es lo que a mí me da satisfacción y me apasiona: hacer algo por los demás; entregarles resultados como gobernante.

En campaña, ¿cuáles fueron las demandas generales de la ciudadanía?

Definitivamente los temas más recurrentes en la campaña fueron la seguridad pública, mayor infraestructura urbana y el impulso al turismo, para garantizar empleos. De ahí se desprende una gran variedad de peticiones en materia de desarrollo social, pero creo que esas tres son las necesidades prioritarias que más preocupan a las familias. Y quiero decirte que son rubros que hemos venido atendiendo en gran medida en la administración que está en marcha.

Cuando asumimos el gobierno en septiembre de 2016 no teníamos una corporación policial como tal, hoy tenemos elementos preparados, patrullas, equipamiento, tenemos estrategias de trabajo y estamos formando policías propios con arraigo entre la población. Para nosotros es muy importante la proximidad social y qué mejor que los elementos sean de la misma localidad, conocidos por la gente y ellos también conozcan bien el contexto en el que se desempeñan. En materia de capacitación y profesionalización estamos trabajando de manera permanente.

¿Qué calificación le pondría a su administración, y por qué?

La calificación a mi administración ya la pusieron los ciudadanos. No la tuve que poner yo. Creo que no hay mejor reconocimiento que el que me otorgaron los portomorelenses el pasado 1 de julio, que con su voto me demostraron una vez más su confianza y dieron el refrendo a mi gobierno para un período de tres años. Acabo de recibir del Consejo Municipal del Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo) en Puerto Morelos, la constancia de mayoría como ganadora contundente de la elección a la presidencia municipal, con una ventaja de más de 11 puntos de diferencia sobre el segundo lugar, al obtener cuatro mil 985 votos de los 11 mil 977 emitidos durante la pasada jornada electoral. Esa es la mejor calificación que puede recibir un gobernante, a la vez una motivación y gran responsabilidad. Por primera vez en la historia del país la gente pudo calificar el trabajo de sus autoridades a fin de apoyarlas o no, en la búsqueda de un período de gobierno inmediato más. Y por si fuera poco, en Puerto Morelos se tuvo un voto histórico al sufragar el 74.39% del electorado.

Es una gran ventaja empezar con dos años de experiencia sobre Puerto Morelos. ¿Cuál será el reto de su gobierno?

Tuve el privilegio de ser la primera autoridad electa constitucionalmente de este municipio y el honor de encabezar la construcción del andamiaje institucional. Pusimos los cimientos para el crecimiento exitoso de Puerto Morelos y con este refrendo ciudadano tengo la oportunidad de dar conclusión a los grandes proyectos que trazamos.

Es verdad que es una ventaja empezar nuevamente con dos años de experiencia, porque ya contamos con el conocimiento acerca de la realidad de Puerto Morelos, tenemos un diagnóstico exacto sobre las necesidades más importantes y urgentes.

El reto es llevar a este nuevo municipio al siguiente nivel, un Puerto Morelos con mayor desarrollo, con futuro prometedor para todos sus habitantes, una sociedad incluyente con mayor bienestar y con todos sus servicios básicos de agua potable, drenaje y alumbrado garantizados, así como más infraestructura urbana de calidad.

Quiero que Puerto Morelos sea ejemplo en Quintana Roo y México como un municipio sostenible, con un desarrollo urbano totalmente respetuoso del medio ambiente y un producto turístico de primer mundo, que atraiga a más visitantes y genere más ingresos económicos para quienes trabajan en este ramo.

¿Cómo ve usted el nuevo orden federal?

Tenemos un nuevo presidente de la República que estoy segura trabajará para todos los mexicanos sin distingo de ideologías y colores. Estamos en el siglo XXI en el que la política ha cambiado y la mentalidad de los actores también. Hoy se trabaja con gobiernos plurales, hoy se habla de gobiernos ciudadanos y no de gobiernos partidistas. Y si bien es cierto que tendremos una conformación novedosa en el Congreso y en el Senado, eso no será obstáculo para que sigamos realizando gestiones. Yo seguiré en la misma dinámica de ser una presidenta que gestiona, que toca puertas y lleva proyectos bien sustentados ante las dependencias federales, y seguramente tendremos respuesta como hasta ahora.

Qué le falta a Puerto Morelos.

Puerto Morelos es ejemplo claro del éxito del turismo en México. Vamos por el camino correcto y seguiremos trabajando para encumbrarlo como un destino preferido en el mundo. Tiene todo el potencial para ser un destino ejemplar. Con el trabajo coordinado que se ha venido haciendo con el gobierno federal y estatal, hemos logrado que Puerto Morelos se posicione como marca propia. Se están realizando obras importantes en el casco antiguo para beneficio de la población local y para mejorar la imagen ante los visitantes. Estamos trabajando para lograr que sea declarado Pueblo Mágico.

Te puedo comentar que antes no se hablaba de Puerto Morelos, y si se hacía era despectivamente. Hoy en todos lados se habla de este destino, ha cobrado vigencia en el escenario turístico nacional e internacional. Gracias a la transformación de este lugar, estamos recibiendo más viajeros y están llegando más inversiones, debido a la certeza jurídica, que es un factor que ha logrado generar la confianza de los empresarios.

Contamos con siete mil cuartos de hotel y una vasta oferta de atractivos diferentes de los que ofrecen los destinos vecinos, como el turismo de aventura en la Ruta de los Cenotes, la historia y tradiciones de Leona Vicario y Central Vallarta, entre otros.

¿Cuáles son los principales proyectos de su plan de gobierno?

Te voy a mencionar los grandes temas en los que voy a trabajar: Seguridad para ti y tu familia; Infraestructura y servicios; Leona Vicario moderno; Impulso al turismo; Más cobertura en salud; Desarrollo social; Educación de calidad; y Gobierno Transparente.

Algunas acciones concretas de las propuestas: En Seguridad, instalaremos cámaras de vigilancia, implementaremos un botón de pánico vía celular para una reacción inmediata y efectiva de la policía. Mayor vigilancia en escuelas en horarios de entrada y salida.

En Infraestructura y servicios, toda la cabecera municipal contará con drenaje; agua potable para las familias que aún carecen de este servicio; saneamiento del manto freático con la clausura de las fosas sépticas; alumbrado con tecnología led en todas las calles de Puerto Morelos.

En Educación de calidad, se dotarán áreas sombreadas en las escuelas y se reforzará la vigilancia.

En el rubro Leona Vicario moderno, pavimentaremos y alumbraremos todas las calles de la delegación. En Turismo, posicionaremos más la marca Puerto Morelos y seguiremos impulsando al destino hasta convertirlo en Pueblo Mágico.

En Salud, gestionaremos la construcción del primer hospital de Puerto Morelos.

En Desarrollo Social, crearemos el Centro de Capacitación para el Trabajo; un Centro de Rehabilitación Integral Municipal, fomentaremos la cultura, las artes y el deporte. Habrá guarderías de doble turno.

En Gobierno transparente, mantendremos finanzas sanas y no heredaremos deuda alguna.

Después de la presidencia municipal, ¿qué sigue?

Seguir trabajando para la gente, eso lo tengo muy claro. En estos casi tres meses que restan de la administración 2016-2018 voy a concentrarme en concluir los proyectos que están en marcha, que a decir verdad están prácticamente terminados. He trabajado al pie de la letra, cumpliendo cada compromiso que asumí cuando pedí por primera vez el voto de los ciudadanos. Ahora se me ha dado la confianza del refrendo. El resultado de la elección ha sido favorable y el próximo 30 de septiembre estaré rindiendo protesta para el período 2018-2021. Yo veo el panorama con optimismo y vamos a trabajar cada minuto para cumplir cada promesa de campaña.

Y cuando concluya mi gestión, estoy segura que mi convicción de la política y del gobierno no cambiará. Siempre estaré disponible y buscando la oportunidad de qué manera servir a los ciudadanos, porque esa es mi vocación y una vocación no se cambia por nada.