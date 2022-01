Laura Vignatti regresa a sus raíces

Dando vida a la argentina Joana Foglio, la actriz compartirá un poco de su historia cuando decidió dejar a su familia para cumplir un sueño.

La actriz, argentina de nacimiento, arranca el año de la mano de la nueva producción de Angelli Nesma, Amor dividido, donde retomará su acento natal para dar vida a Joana Foglia, su nuevo personaje. Para Laura, este proyecto es un sueño cumplido, así lo comparte en exclusiva para Novedades Quintana Roo.

"Mi personaje es Joana Flogia, una argentina, yo soy argentina y prácticamente cuento parte de mi historia cuando yo me fui de mi casa. Por mucho tiempo pedí interpretar a una Argentina y ahora se me cumplió”, contó Laura, quien asegura ha sido una toda una tarea regresar a pulir su acento natal sin perder claro el acento mexicano que ha ganado a lo largo de todos los años que ha vivido aquí.

La historia de Amor Dividido, producción de Angelli Nesma, es la adaptación de la telenovela colombiana Allá te espero, que aborda la importancia del amor a la familia y toca un tema muy importante que es la migración.

“Lo padre de esta telenovela es que habla de temas muy actuales, uno de ellos es la migración, de toda la gente que tiene que irse lejos de su país, de su familia para ganarse la vida, en este caso mi personaje se fue de Buenos Aires, dejando a su hijo de un año y medio, se va a buscar un futuro a Estados Unidos, a San Antonio".

"Ahí empieza a trabajar en un restaurante latino para ganar dinero y mandarlo a su familia. Muestra un poco ese mundo de los mexicanos que se han ido a buscar futuro, muestra una realidad muy dura de los que no logran cruzar, muestra el lado bonito que resalta los valores de cada persona”, expresa Laura, quien recordó el momento en que dejó a su familia para buscar el sueño de convertirse en actriz.

“De cierta manera me identifica de cuando dejé Argentina a los 18 años, en aquel entonces no había redes sociales ni tanta comunicación, no tenía papeles, fue muy duro por la edad, la comunicación y por haber dejado mi país, fue un reto y una aventura que al día de hoy se que ha valido la pena, en este camino me han pasado muchas cosas pero agradezco, lo bueno, lo malo y donde estoy en este momento”.