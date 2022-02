Laura Zapata prepara grandes planes en Quintana Roo

Durante su reciente visita a Cancún, donde recibió un reconocimiento a su trayectoria, la primera actriz Laura Zapata, reveló en exclusiva a Novedades Quintana Roo, los planes que tiene de traer su talento al estado con diferentes presentaciones de música y poesía, entre otras sorpresas.

“Me siento muy contenta, feliz y relajada en este maravilloso paraíso que se llama Cancún y haber recibido esta maravillosa Estrella de Mar 2022 es para mí un orgullo y un reconocimiento a mi trayectoria”, expresó contenta la primera actriz, quien visitó el destino para recibir la presea por su destacada trayectoria bajo el marco del evento Cancún My Love, realizado el fin de semana en el hotel Paradisus Cancún.

“Me voy enamorada de Cancún, me parece muy importante que se preocupen por su estado, por ejemplo el embajador de África en México que estuvo en este hotel para promover el turismo y para hacer alianza”.

“El embajador se acercó a mí y me dijo que le parecía muy interesante fusionar la cultura y la moda; sin embargo, me dijo que sería importante movilizar y mover la cuestión económica para hermanar nuestros países, México y África, creo que debemos tener proyectos juntos para restablecer la economía de nuestros países, sería padrísimo ser el enlace, fue algo que nació en este evento, entre la entrega de premios y los apretujones, pero vamos a darle cause y aseguro será muy interesante”.