Golden Ganga se presentará en Cancún

Jocelyn Díaz/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- La legendaria agrupación jalisciense Golden Ganga ha recorrido cientos de escenarios alrededor del mundo y será este fin de semana que se presentará en la ciudad para celebrar el quinto aniversario de la banda local Playa Sur y durante su visita Adán Núñez, vocalista de la agrupación conversó con Novedades Quintana Roo y asegura que ahora su música tiene un mensaje, busca conectar con el público y crear conciencia acerca del cuidado del planeta.

“El concepto de Golden Ganga es música libre, creemos que la música es una herramienta de unidad y muchas veces los géneros dividen y clasifican, nosotros buscamos la unidad, tenemos un contenido integral y nos gusta ver todas las escenas reunidas en un espectáculo”, detalló Adán Núñez, vocalista y compositor de cada una de las letras de la banda con las que busca llevar a la juventud un buen mensaje.

“Mis letras van desde lo introspectivo, personal y amoroso hasta lo cósmico, hasta ahora mi percepción como artista y como individuo ha cambiado, estoy aceptando mis partes oscuras y las no tan chidas, con el objetivo de llevar un mensaje saludable diciendo que a veces es válido estar mal, pero lo importante es poder sanar al observarse y salir adelante. Golden Ganga tiene como meta llevar un mensaje de unidad, de lenguajes no violentos, de empatía con la vida, con el medio ambiente y el planeta, he tratado de pulir mi propio ser para poder transmitir algo que pueda detonar algo bueno, quiero hacer música que inspire a las generaciones nuevas a pensar en opciones para cuidar el planeta, creo en la humanidad, esa que puede dar el primer paso para salvarlo, a pesar de ser consumistas y de vivir en un capitalismo extremo”.

Después de su presentación en Cancún, Golden Ganga llevará su mensaje musical a Vancouver, Canadá, regresamos a México, California, Nueva York, Miami y Texas.

Invitados de honor de Playa Sur

Por su parte David Sánchez, vocalista de Playa Sur, reveló que eligieron a Golden Ganga como su artista estelar por la admiración que sienten por ellos.

“Playa Sur somos una banda que admira a Golden Ganga, por eso quisimos que estuvieran presentes en nuestro aniversario, aunque también estamos tomando en cuenta a la banda local e invitamos a los Corpus Klan, La Grande y Urano 130, Playa Sur y cerrando con los grandes en uno de nuestros lugares favoritos que es Selina Cancún. Celebrando cinco años que no han sido fáciles, han sido de estarle batallando, compartir, aprender y echarle muchas ganas. Hoy estaremos en Mérida y mañana sábado nos vemos a partir de las 8 de la noche en Cancún, invitamos a toda la gente que venga a celebrar con nosotros y disfrutar de Golden Ganga”.