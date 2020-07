Leiden ofrecerá emotivo concierto vía online

Cancún.- La cantante Leiden, de sangre cubana-mexicana, presentará su más reciente disco “Impulso Natural” en un emotivo y creativo concierto en línea este próximo viernes 31 de julio; en exclusiva para Novedades Quintana Roo, la compositora y socióloga de profesión reveló que gran parte de lo recaudado de los accesos, será donado a artesanos de la sierra tarahumara que se han visto afectados por la pandemia.

Su acercamiento a la música y las artes fue desde muy pequeña, pues lleva por herencia sangre de artista, su abuelo es figura importante de la poesía hispanoamericana, su abuela es crítica de arte de la plástica cubana, ambos han dado un ejemplo de que la práctica hace al maestro, es por eso que Leiden aprovecha cada momento para crecer como persona y como artista, ahora viviendo esta nueva realidad, aprovecha las redes sociales para cumplir sus objetivos.

“Nunca he sido detractora de las redes sociales, me parece una herramienta fabulosa, te lo digo como artista independiente, porque gracias a las redes sociales, desde el inicio de mi carrera, pude compartir mi música y llegar a públicos inusitados, ahora he desarrollado nuevas habilidades como por ejemplo hacer este concierto online”, expresó Leiden, quien estará presentando su tercer material discográfico en un concierto de primer nivel.

“El concierto se llevará a cabo desde un estudio profesional, tengo un equipo detrás con muchos años de experiencia en eventos de streaming, que se encargará de cuidar la calidad de audio y video, eso me ha permitido crear el desarrollo escénico de ese concierto, estoy ensayando con mi banda, voy a tener artistas invitados, vamos a contar con visuales, un diseño escenográfico y además de presentar por primera vez ‘Impulso Natural’, daré otros estrenos y algunas sorpresitas, estoy emocionada porque podré conectarme con todo el mundo a través de Live Events, este viernes a las 8 de la noche, hora Ciudad de México”.

Será un concierto con causa

“En este momento tan difícil para el mundo entero me parece muy importante fortalecer nuestras redes solidarias, creo que los artistas que tenemos los reflectores, tenemos una responsabilidad social mayor, podemos dar voz a quienes no la tienen, es por eso que mi equipo y yo decidimos donar un gran porcentaje de la venta de los boletos a familias artesanas de la sierra tarahumara que se la están viendo gris, no hay turismo, no hay a quien vender, no hay apoyo gubernamental y pues decidimos apoyarlos”, destacó Leiden, quien conectará con su público a través de dinámicas en sus redes sociales.

“La interacción con el público la vengo preparando desde hace un mes y ha sido a través de dinámicas que realizaré en el concierto, una de ellas fue lanzar la convocatoria para componer entre todos una canción, escribieron y publicaron ideas increíbles, ya armé la canción y la cantaré en exclusiva en ese concierto, es una ranchera”.