Leiden reaviva el recuerdo de Celso Piña con “Cumbia de luna roja”

Cancún.- A un año del fallecimiento del músico regiomontano, Celso Piña, la bella compositora cubana-mexicana Leiden revive cariñosamente su recuerdo con el tema Cumbia de Luna Roja, a manera de un sensible homenaje al “Rebelde del acordeón”, con quien tuvo su última grabación en estudio.

La cumbia es uno de los géneros musicales que distinguió e identificó a Celso, ritmo que lo llevó a recorrer todo México y traspasar fronteras con las notas de su acordeón. Por ello y de manera natural, Leiden en su gran calidad como cancionista y compositora, a los pocos días de la partida del rebelde una melodía surgió en el corazón de la cantante quien no sólo escribió esta cumbia, sino que, además, se estrenó de manera sobresaliente como productora.

"Cumbia de Luna Roja" es una canción que nació cuando Leiden se enteró de la muerte del ídolo nacido en Monterrey, pues algunas semanas previas a este hecho sorpresivo habían trabajado juntos en el tema "Tú boca".

“La sorpresiva y lamentable muerte del maestro Celso Piña me hizo un nudo en el corazón. No sólo fue precipitado, sino que nos dejó una galaxia de cosas por decir a todos los que tuvimos la oportunidad de convivir o colaborar musicalmente con él. Esa noche no pude dormir, y a la mañana siguiente amaneció conmigo una melodía que tuve sin más remedio que transcribir; era una carta póstuma donde le agradezco toda la generosidad que tuvo conmigo, y el apoyo a mi trabajo como parte de la nueva escena musical. Así surgió Cumbia de Luna Roja, con todo mi cariño, porque cumbiando es la mejor manera de honrar su nombre. ¡Hasta siempre rebelde!”, puntualizó Leiden para acompañar el lanzamiento de esta nueva canción.

Leiden siempre ha mostrado una versatilidad musical que se aprecia en sus producciones discográficas, y aunque es la primera vez que compone una cumbia, su propuesta refresca y revitaliza al género: una letra que emociona y nos pone en ambiente.

La ejecución del acordeón con Gerardo Espericueta integrante de Nortec Collective, como un instrumento que está de manera recurrente en la pieza, nos reaviva el recuerdo y la memoria del gran Celso Piña y lo hace de manera festiva, tal y como fue en vida, un hombre lleno de alegría y un ser espontáneo, un gigante que estará siempre presente.