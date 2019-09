Carrillo Puerto: Solo 10% de profesores de comunidades mayas saben maya

Jesús Caamal/SIPSE

FELIPE CARRILLO PUERTO, Q. Roo.- Menos del 10% de los docentes que imparten clases en escuelas del municipio de Felipe Carrillo Puerto hablan maya; de mil 200 profesores que imparten clases en 210 instituciones alrededor de 100 lo dominan.

Noe Chablé Ruiz, jefe de la Dirección de Educación Municipal, expresó que existe una gran problemática en los centros educativos, no en la preparación, sino en la falta de docentes que hablen y no se avergüencen de sus orígenes, además de implementar iniciativas para preservar la lengua materna, en las escuelas.

“Tenemos un gran problema en la zona maya, especialmente, en las escuelas que están en las comunidades porque la mayoría de los maestros no dominan el maya y quienes lo hacen, no lo utilizan por vergüenza, se habla de instituciones indígenas cuando la base fundamental en la región es esa lengua”, añadió, Chablé Ruiz.

Indicó que no existe un censo como tal; sin embargo, por sus años de experiencia dentro del sistema educativo en el municipio de Felipe Carrillo Puerto, del padrón de más de mil docentes, el 90% no sabe el maya, por ende, no promueve la preservación y reforzamiento de la lengua en el núcleo escolar.

Destacó que otras de las vertientes que se genera, es que evita una enseñanza adecuada en las aulas por la falta de retroalimentación en la comunicación interpersonal, en las comunidades donde se habla maya y se les fuerza a aprender el español, para poder aprender y enseñarles adecuadamente.

“Van aprender español, pero van a olvidar hablar maya, es lo que ocurre cuando no existen la correlatividad del habla, desde mi opinión es más fácil que un maestro aprenda maya a tener que enseñar a los 40 niños a hablar español, es algo completamente desigual, pero cada quien con su criterio”, enfatizó, la fuente.

Se intentó entrevistar a Sagrario Marrufo Ravel, jefa de los Servicios Educativos en la zona centro, para obtener mayores datos; sin embargo, no fue posible y comentó que tendría que buscar la información estadística para poder ofrecer datos y no caer en supuestos.