Presentan conferencia “Pah Zub-Tal en Chetumal

Ángel Castilla/ SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- Juan Castillo Cocom, catedrático de la Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo (Uimqroo), presentó la conferencia “Pah Zub-Tal, la construcción de los recuerdos sobre los mayas”, en la que expuso una crítica al razonamiento contemporáneo en torno a la historia maya.

El doctor de la Uimqroo, señaló que desde hace muchas décadas, instituciones de prestigio como la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Universidad Autónoma de Yucatán (UADY), la propia Universidad de Quintana Roo (Uqroo) mantienen ciertos esquemas de enseñanza de la cultura maya, que en su momento generaron aceptación en el ámbito académico.

También te puede interesar: Catastro municipal estanca operaciones inmobiliarias

“En la Uimqroo se comienza a ver las cosas de manera diferente, la forma de cómo han sido utilizados por el sistema educativo, se lee sistema educativo como gobierno y la complicidad que el gobierno mantiene con las academias, ya sea la topología o sociología, que han creado imágenes tergiversadas de nosotros”, dijo.

La institución, ahora plantea que sean los propios docentes quienes rompan con esas imágenes diseñadas y empiecen a crear una nueva, para comenzar a establecer nuevos discursos e ideas, toda vez que los mayas también tienen la capacidad de hacerlo.

“Con esto no quiero decir que los estudios previos no tengan validez, si tienen mucha validez”, comentó. Castillo Cocom indicó que la interpretación de la palabra maya “Pah Zub-Tal” al español, se refiere a vergüenza, y su discurso se basó en describir la manera como los conceptualizan desde fuera, no sólo la gente común, también los científicos, y que fue aceptado hasta los años recientes.