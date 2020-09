Leonel García reconstruye el legado musical de su infancia con su nuevo álbum Amor Pasado

Cancún.- Esas canciones que enamoraron al gran cantautor Leonel García cuando era niño, esas que escuchaba en las bohemias con sus padres son los temas que dan vida a su nuevo álbum de estudio Amor Pasado, en entrevista exclusiva para Novedades Quintana Roo, comparte cómo fue traer al presente y con su estilo propio a estos compositores de antaño, quienes formaron de cierta manera sus raíces musicales.

“Es un momento de reflexión en mi carrera, un momento de análisis para visitar a todos estos autores mexicanos, recordar mi infancia cantando estas canciones, recordar de donde venía este amor a la música, volver a mis raíces, analizar a estos autores, porque le gustan a la gente ya que son grandes retratistas de la época romántica”, expresó Leonel García, quien transporta esa bella música a las nuevas generaciones de una manera sutil, romántica pero sin perder la esencia de México.

“Espero que sea para las nuevas generaciones, lo que intenté fue traerlo a mi territorio y sentirme a gusto cantando las canciones de una manera que no fuera en mariachi porque no es mi manera natural de cantar, cantarlas con menos músicos, en una onda más íntima, estas canciones las escuchaba en voz de mis padres sólo con su guitarra, me enamoré de ellas en la bohemias en casa con muy poquita gente, así que me encanta poderlas traer de esta forma y que la gente se emocione de una manera diferente, si son las nuevas generaciones que padre, si es gente que le gustan otros géneros como el blues, el jazz, el R&B o flamenco y de repente descubre estas canciones maravilloso”.

Una selección hecha con el corazón

El último trago, Cuando sale la luna, Libro abierto, entre otros son algunos de los temas que componen este álbum, el cual además de disfrutar del romanticismo nato de Leonel García, nos lleva a un recorrido por la historia de los grandes compositores que dieron vida a estas letras. La selección de temas estuvo a cargo de García y su productor.

“Fue una selección muy interesante, primero por todo lo que logré conocer de la música mexicana que tal vez no conocía, conocí mucha música que no había escuchado, recordé mucha música que había olvidado, fue precioso y difícil, porque hay mucha música hermosa que se quedó fuera, me encanta porque quiere decir que tenemos un acervo musical enorme, estas canciones elegidas las conozco, me gustan, las siento y se adaptan muy bien al concepto acústico muy sutil que queríamos hacer, me encanto elegir estas canciones y tal vez en unos años hagamos una segunda parte”, reveló el compositor, quien adelantó prepara un nuevo disco con canciones inéditas.

“Mis planes son, por ahora, terminar de promocionar este disco y a partir de octubre sacar música nueva cada mes, una canción hasta terminar el año y lanzar el disco que sigue lo más pronto posible, mi carrera como compositor siempre ha sido mi prioridad, ya estoy en un 70% del disco nuevo que voy a sacar con mis canciones originales, espero que también les guste, ese es el plan hasta que se reactive la música en vivo que es lo que soñamos todos”

Podría presentar Amor Pasado en vivo de manera virtual

“No hemos pensado en un streaming, probablemente haga otro live, no un concierto que cobremos pero si una presentación de unas siete o diez canciones, tal vez un par de estas canciones del disco mexicano y otras nuevas del disco que apenas va a salir, el primer live salió muy bien, la gente estaba muy feliz y estaría lindo, que la gente se emocione y quiera vernos en vivo de nuevo”, puntualizó Leonel.