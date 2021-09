Ley de bienestar animal es letra muerta en municipios de Quintana Roo

Organizaciones civiles protectoras de animales exhortaron a los diputados de la XVI Legislatura, a modificar la Ley de Bienestar Animal para establecer mecanismos que obliguen a los Ayuntamientos a acatarla.

Rafael Rivero Aburto, integrante de la organización civil “Toda Vida es Importante”, citó como ejemplo el caso del Ayuntamiento de Othón P. Blanco que hasta el momento ni siquiera ha acoplado su normativa local para adaptar las disposiciones de la nueva ley.

“Y por eso siguen sucediendo casos donde pides la intervención del ayuntamiento en un caso de maltrato animal, pero no hacen nada: ya sea porque no saben actuar o porque ignoran que la ley establece que su obligación ser los primeros en responder estas quejas, por lo que ya debieron de haber avanzado en estos tres años en construir todo el sistema que se requiere para hacerlo”.

Citó como ejemplo que el pasado viernes se pidió la intervención de Centro de Bienestar Animal de Othón P. Blanco para recoger a un perro muerto en el interior de una vivienda de Américas III.