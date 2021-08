Ley de Movilidad de Quintana Roo no se aplica al 100%: Martínez Arcila

A más de tres años de haber sido aprobada, la Ley de Movilidad del Estado de Quintana Roo no ha sido cabalmente acatada, debido a los intereses de grupos -como los taxistas-, así como a la conciencia ciudadana, consideró el diputado panista Eduardo Martínez Arcila.

“No es fácil, podría decir que voluntad política, pero cuando se te plantan 200 taxistas, pues es difícil, es la realidad. No nos atrevemos a ponerle el cascabel al gato”.

Reconoció que, junto con la basura, la movilidad es uno de los grandes problemas del estado y que no se ha podido atender de manera eficiente por los diferentes intereses que evitan que se aplique la ley de manera cabal.

“Eso es lo que se ha vivido, pero es un gran pendiente de todos los gobiernos municipales y del estatal, incluso del propio Congreso, que ha hecho la ley en la materia pero que no se ha podido aplicar al cien por ciento”.

Señaló que la dificultad no sólo radica en los taxistas, ni en los operadores de otros grupos que conforman el transporte público urbano, sino que también los empresarios del ramo han contribuido en no respetar la ley.

“Hay empresarios de transporte que aquí traen un desastre, pero esos mismos en Mérida está funcionando a la perfección”, añadió, por lo que consideró que es una muestra de la falta de conciencia ciudadana y de no cuidar un estado en el que se perciben altas ganancias.

También dijo que hay otras cuestiones que también deben adecuarse a la ley, como el trazo y organización de las calles, los pasos peatonales, los semáforos, no sólo la movilidad motorizada, además de que los proyectos de movilidad deben ser planeados entre el instituto en la materia (Imoveqroo) y los gobiernos municipales.

Por ello, el legislador opinó que se necesitará tiempo para que la Ley de Movilidad del Estado de Quintana Roo comience a observarse con mayor cabalidad.

Eduardo Martínez Arcila pide que lo tomen en cuenta para la candidatura a gobernador

En su visita a Cancún, el diputado local Eduardo Martínez Arcila pidió al Partido Acción Nacional (PAN) que lo consideren para la candidatura a la gubernatura de cara al proceso electoral del próximo año.

"A mí me interesa que mi partido me tome en cuenta, que valore mi carrera política: he sido dirigente municipal, dos veces dirigente estatal, dos veces diputados, fui presidente del Congreso y es lo que pongo sobre la mesa a las autoridades de mi partido , de la militancia y de la ciudadanía, para que pudiera tener la posibilidad de encabezar la candidatura a gobernador. Eso sí me interesa".

Sin embargo, Martínez Arcila comentó que, primero, debe atender sus obligaciones como diputado local en el periodo ordinario de sesiones próximo para desahogar la agenda legislativa.