Ley de Movilidad: mal mutado en bien

La máxima reza: no hay mal que por bien no venga, y en escabroso asunto de la movilidad eso es lo que está a punto de suceder: la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, envió a la XVII Legislatura una iniciativa de ley en la materia que supera con mucho las expectativas nacidas de la urgencia de resolver un explosivo problema social, político, económico y turístico, de trascendencia local, estatal, nacional y hasta internacional.

No sería exagerado afirmar que, en el poco más de medio año que lleva su gestión, la Ley de Movilidad es el mejor producto gubernamental de Lezama, pero además, de ser aprobada, se convertirá en su mayor legado en gobernanza: es notable que, más allá de resolver el enfrentamiento entre los taxistas sindicalizados tradicionales y las llamadas plataformas digitales, que incluso con conatos de violencia llegó a afectar tanto al estado, que depende totalmente del turismo, industria muy sensible a los temas de seguridad y tranquilidad, sino que mostró un modo de gestionar los temas de un estado acostumbrado a los "bomberos" como única estrategia para salir del paso.

Con gobernanza queremos decir que la mandataria estatal acaba de imprimir una manera casi inédita de hacer las cosas, yendo mucho más allá de lo coyuntural —ya resolverlo hubiese sido bueno—, estableciendo ante su equipo, los entes políticos y sociales, los gobernados y —at last but not least— una estrategia incluyente, amplia, comprehensiva y participativa —es decir, democrática—, para generar un instrumento que acaso sea un referente que trascienda periodos de administración pública.

No es que sea el primer intento; creemos que, si bien bajo la égida del primer gobernador Jesús Martínez Ross, el naciente estado libre y soberano alcanzó una necesaria ruta política acorde al nuevo statu quo de autonomía en un tiempo sorprendentemente rápido, la modernización del Estado con un posgraduado en Administración Pública, Miguel Borge Martín, se aceleró con el impetuoso Mario Villanueva Madrid, tomó forma profesional de planeación a mediano y largo plazo con Joaquín Hendricks Díaz —aunque fracasó escandalosamente, acaso por ser encabezada por un político con visión, pero muy mal dotado para gobernar y bastante permisivo con la corrupción—, se olvidó durante los gobiernos de Félix González Canto y Roberto Borge Martín, y tuvo una severa regresión con el indolente Carlos Joaquín González, miope ante el porvenir, con una visión que no pasaba de un libro contable y que además fracasó en el galano arte de cargar y abonar.

Lo que dijo el equipo de Mara Lezama al entregar la iniciativa al Congreso del Estado fue que "desde el mes de enero se realizaron mesas de trabajo con integrantes del Poder Legislativo, del Ejecutivo, del Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo (Imoveqroo), concesionarios y representantes de las plataformas, quienes coincidieron en que la iniciativa de Ley General de Movilidad debe garantizar la seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad, por lo que se trabajó de manera intensa para que esta incluyera todas las voces que permitirán ver por el usuario", lo que —si se quiere, aprovechando el conflicto taxistas-Uber que explotó hace unos meses— va mucho más allá de los zipizapes entre trabajadores del transporte de pasajeros.

Para continuar, la información oficial indica que "la iniciativa de reforma a la Ley de Movilidad, que fue construida y consensuada a través de las mesas de diálogo con los diversos sectores que participan en el servicio. La iniciativa se hace frente a los desafíos y demandas de movilidad urbana, que permita una transformación profunda y mejorar la calidad de vida de los y las quintanarroenses tras años de ser un abandono del sector", algo que siempre se dice, pero rara vez se hizo.

Hay que ser realistas y no se trata de hacerla de spa de los gobernantes: hubo en el gobierno mismo, y de hecho en particular por parte de la número dos de la política estatal, Cristina Torres Gómez, del encargado de la sub-cartera Luis Rodrigo Alcázar Urrutia, de la diputada morenista Érika Castillo Acosta —hija del poderosísimo líder taxista de Cancún— y del despistado presidente de la Comisión de Movilidad de la XVII Legislatura, José María Chacón Chablé, una cínica defensa a ultranza de los taxistas asociados en los mal llamados sindicatos, que evidenció intereses entre transparentes, oscuros e inconfesables.

En estos temas, nunca se sabe con claridad cuáles compromisos hizo algún candidato con las mafias monopólicas, como las del transportes, para agenciarse apoyos e innegables votos corporativos, pero el de Lezama Espinosa no ha de ser tan grande porque la normatividad propuesta es, por un lado, justa con las partes en conflictos y acota como nunca el poder de las corporaciones a favor de los derechos ciudadanos, incluido el constitucional al libre empleo y la competencia.

“Esta ley, promueve la libre y sana competencia económica y la igualdad de condiciones entre los prestadores del servicio de transporte. Además, busca darle seguridad a las y los usuarios, a través de medidas, en coordinación con Seguridad Pública, que serán: la geolocalización en tiempo real, botones de pánico, cámaras de video y grabación de voz, que estarán conectados a nuestro sistema de seguridad y la coordinación con las autoridades y los prestadores de servicio ante la comisión de ilícitos”, explicó Lezama, y no omitió hablar de severas sanciones contra los infractores del ordenamiento.

Como que algo se hizo diferente, bien. Ahora habrá que ver que se aplique.